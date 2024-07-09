ABB tarafından açılan ''SanAtölye'' ilk faaliyetini gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi sanata ve sanatçıya destek olmak amacıyla, Beytepe Mahallesi’nde atıl olarak bulunan alanı SanAtölye adıyla Başkentli sanatseverlerin hizmetine açtı. İlk faaliyetlerine resim atölyesiyle başlayan SanAtölye’de, Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültelerine giriş sınavlarına hazırlık eğitimleri verilecek, resim, çini, keçe, ahşap boyama, deri işleme, karakalem ve ebru atölyeleri bulunacak. Başkentliler eğitim ve atölyelerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya destek olmak amacıyla yeni bir sanat atölyesi olan “SanAtölye”yi Başkentlilerin hizmetine açtı.

Kent Estetiği ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıkları koordinesinde hayata geçirilen “SanAtölye” ilk faaliyetini resim atölyesiyle gerçekleştirdi.

BAŞKENTLİ SANATSEVERLER İÇİN YENİ BİR SANAT ATÖLYESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi’nde atıl olarak bulunan alanı dönüştürmesiyle Başkente kazandırılan SanAtölye’de; Başkentli sanatseverler, resim, çini, ahşap boyama, ahşap oyma, ebru, deri işleme, keçe gibi atölyelerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Atölyenin kapılarının tüm Başkentli sanatseverlere açık olduğunu dile getiren SanAtölye Resim Eğitmeni Filiz Köksal, şunları dile getirdi: “Sanatölye bütün sanatseverlere kapısını açan bir atölye. 7’den 70’e sanatseverlerin bir masada buluşma noktası. Resim, ebru, çini, heykel, karakalem, güzel sanatlar liselerine ve üniversitelerine hazırlık başlığı altında ücretsiz eğitimler veriyoruz. Daha sonra gelen talepler altında diğer kurslarımızı da açacağız. Mansur Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamı 7’den 70’e herkese kazandırdığı için.”

SANATÖLYE’YE YOĞUN İLGİ

Sanatın çeşitli dallarıyla Başkentlileri bir araya getiren SanAtölye, gerçekleştirdiği ilk faaliyet olan resim atölyesiyle birlikte Başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

SanAtölye’nin gerçekleştirdiği ilk faaliyetine katılan Başkentli sanatseverler, atölye ile ilgili şunları dile getirdi:

-Aslı Çetin: “Ben uzun zamandır resimle ilgileniyorum. Hobi olarak yapıyorum. Burası da yeni açılmış. Hem boş vakitlerimi değerlendirmek için hem de sanata biraz daha vakit ayırmak için geliyorum. Gazi Üniversitesinde Fransız Edebiyatı okuyorum. Burası biraz daha şehrin karmaşasından uzakta, daha sakin hem de rahat bir yer. Bence gayet güzel ben seviyorum.”

-Çisil Çınar: “Gazi Üniversitesi Endüstri Ürün Tasarım öğrencisiyim. Buraya gelmemin sebebi açıkçası, çizim üzerinden kendimi geliştirmek. Çizim açısından da kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Burayı arkadaşlarım vasıtasıyla öğrendim ve onlarla beraber geleceğim.”

-Berensu Ergür: “Burayı öğretmenimiz sayesinde keşfettik. Güzel Sanatlar Bölümünü kazanmak istiyorum. Eğitim kalitesi gayet güzel.”

-Bengisu Kandemir: “Burada seramik, çini, heykel, resim gibi olanaklar var. Çok olanağı olduğu için sadece resim değil istersek seramik de yapabiliriz, heykel de yapabiliriz o yüzden bizim için daha mantıklı ve tercih sebebimiz oldu.”