ABB, trafiğe nefes aldıracak dev yatırım projelerini tamamladı

ABB, ulaşım ve altyapı projeleriyle Başkent trafiğine kalıcı çözümler sunmaya devam ediyor. Kent genelinde birbiri ardına hayata geçirilen ulaşım projeleri sayesinde araç trafiği daha akıcı hale gelirken, vatandaşlar daha hızlı ve konforlu yolculuk yapabiliyor. Son olarak FSM Bulvarı Eryaman Mahallesi 2. Bağlantı Kavşağı ile Bağdat Caddesi üzerindeki farklı seviyeli kavşak projeleri tamamlanarak hizmete sunuldu.

Eryaman trafiğine çözüm olacak projelerle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Eryaman trafiğine 2 yeni çözüm… FSM Bulvarı Eryaman Mahallesi 2. Bağlantı Kavşağı ve Vadi Viyadüğü tamamlandı. Eryaman’da şehir merkezine ulaşımı sağlayan tek güzergâha alternatif oluşturularak, bölgede yıllardır yaşanan trafik yükü büyük ölçüde hafifleyecek. 800 metrelik 3 gidiş 3 geliş yeni köprü ile İstanbul Yolu üzerinden Eryaman’a doğrudan geçiş sağlandı. 150 metrelik 2 gidiş 2 geliş Vadi Viyadüğü ile Akıncılar Caddesi’nden Bozüyük Caddesi’ne bağlantı kuruldu. Toplam maliyet: 346 milyon TL.”

ERYAMAN’DAN FSM BULVARI’NA 2’NCİ BİR ALTERNATİF

ABB tarafından hayata geçirilen “Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı Eryaman Mahallesi 2. Bağlantı Kavşağı” projesi, iki etap halinde tamamlandı. Proje kapsamında, Göksu Parkı üzerinde toplam 150 metre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş şeritli olmak üzere 5 açıklıklı köprü inşa edilerek bölgeye alternatif bir ulaşım hattı kazandırıldı.

FSM Bulvarı üzerinde yapılan 800 metre uzunluğundaki araç köprüsü ise, 3 gidiş 3 geliş şeritli olarak inşa edilerek hizmete sunuldu.

BAĞDAT CADDESİ’NDE FARKLI SEVİYELİ KAVŞAKLAR AÇILDI

Başkent’in bir diğer önemli ulaşım yatırımı ise “Bağdat Caddesi Üzerinde İstiklal Marşı Caddesi ve Uzay Çağı Caddesi Kesişimlerinde Farklı Seviyeli Kavşak Uygulama” projesi oldu. Proje kapsamında; İstiklal Marşı Caddesi ile Bağdat Caddesi kesişimine 380 metre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş şeritli, 3 açıklıklı paralel iki araç üst geçidi inşa edildi. Bağdat Caddesi ile Uzay Çağı Caddesi kesişimine ise 480 metre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş şeritli alt geçit kazandırıldı. 19 metre genişliğindeki bu geçit, bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak.

KESİNTİSİZ VE KONFORLU BİR TRAFİK AKIŞI AMAÇLANDI

ABB Sanat Yapıları Proje Şube Müdürü Salih Yıldız, “Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı Eryaman Mahallesi 2. Bağlantı Kavşağı” projesinin hedefini şöyle açıkladı:

“Projenin temel amacı; Göksu ve Eryaman Mahallelerinden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na 2. bir alternatif bağlantı oluşturarak kesintisiz ve hızlı bir trafik akışını sağlamak. Bu kapsamda, Göksu Mahallesi’nden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na yaklaşık 2 kilometrelik bir bağlantı yolu ile alternatif bir ulaşım hattı oluşturulması hedeflendi. Yapılan çalışmalar sayesinde FSM Bulvarı üzerindeki trafik yükü hafifletilecek ve çevre mahalleler arasında daha hızlı ve güvenli ulaşım imkânı sunulacak.”

Yıldız, “Bağdat Caddesi Üzerinde İstiklal Marşı Caddesi ve Uzay Çağı Caddesi Kesişimlerinde Farklı Seviyeli Kavşak Uygulama” projesine ilişkin ise, “Anadolu Bulvarı’ndan Batıkent yönüne devam eden Bağdat Caddesi üzerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması, kesintisiz ve konforlu bir trafik akışı sağlanması amaçlanıyor” değerlendirmesini yaptı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TAM NOT

Göksu Mahallesi Muhtarı Aytaç Fatih Aydoğan, projeyle ilgili memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu vesileyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallemiz adına teşekkür ederim. Eryaman her geçen gün büyüyor ve bu proje de yaklaşık 4 mahalleyi yakından ilgilendiriyor. Bu mahallerde 100 bin kişi yaşıyor. Göksu Mahallesi başta olmak üzere diğer mahallelerimize de rahatlık sağlayacak bir proje olacak. Artan nüfustan dolayı mevcut yollar artık trafiği kaldırmamaya başlamıştı. İnsanların eve ve işe dönüşleri çileye dönmüştü. 10 dakikalık yol 1 bir saate çıkmıştı. Bu çalışmalar trafik yoğunluğunun çok büyük bir kısmını almış olacak.”