ABB, Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü BAKAP’ın kapılarını Başkentli muhtarlara açtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında geçtiğimiz Salı günü Başkentli muhtarları aileleriyle birlikte Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü BAKAP’ta ağırladı. Yavaş, “Sizlerin sayesinde biz göremediklerimizi görüyoruz. Sizler belediyeye bildiriyorsunuz, eksikleri söylüyorsunuz bizler de elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Zaten kenti beraber yönetmek böyle bir şey” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında merkez ve çevre ilçelerden gelen muhtarları geçtiğimiz Salı günü BAKAP’ta ağırladı. Muhtarlar aileleri ile birlikte gün boyu keyifli vakit geçirdi.

YAVAŞ: “SİZLERİN SAYESİNDE BİZ GÖREMEDİKLERİMİZİ GÖRÜYORUZ”

Başkentli muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Mansur Yavaş muhtarlarla birliktekenti yönettiklerini söyleyerek, “Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediğimiz, toplantıya teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ederim. 4,5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar Ankara’nın özellikle civarında eksikleri yapmaya çalışıyoruz. İnşallah dönemimiz bitene kadar birçok eksiği de tamamlayacağız. Sizlerin sayesinde biz göremediklerimizi görüyoruz. Sizler belediyeye bildiriyorsunuz, eksikleri söylüyorsunuz bizler de elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Zaten kenti beraber yönetmek böyle bir şey. Yani hemen hemen hepiniz bulunduğunuz bölgede oylarla seçilmiş orayı temsil eden en değerli yöneticilersiniz. Verdiğimiz sözleri yaptık diyebilmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Muhtarlar ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyleyen Yavaş, “İnşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. İnşallah yeniden aday olacak muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Dileğim odur ki inşallah önümüzdeki yıl sizlerin de destekleriyle tekrar burada buluşmayı diliyorum” dedi.

MUHTARLAR GÜN BOYU BAKAP’TA AİLELERİ İLE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ

Başkentin 25 ilçesinden gelen muhtarlar kahvaltının ardından otobüslerle BAKAP’ta bulunan alanları rehberler eşliğinde gezdi. Gün boyu aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiren muhtarlar BAKAP’ın Ankara’ya kazandırılmasından ve Muhtarlar Günü’nün kutlanmasından dolayı duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Serap Demirkıran (Etimesgut Altay Mahallesi Muhtarı): “Alan çok büyük ve çok da güzel projelendirilmiş. Umarım ilerleyen yıllarda verim almaya başladıkça, ağaçlar büyüdükçe, bitkiler büyüdükçe daha güzel olacaktır. Çok iyi düşünülmüş bir proje.”

-Kahibe Akar (Şereflikoçhisar Ekici Mahallesi Muhtarı):”Alan muhteşem ve 1-2 yıl sonra muhteşem olacak. Başkanımız çok güzel çalışıyor. Çok teşekkür ederiz.”

-Fikret Kale (Gölbaşı Koparan Mahalle Muhtarı): “Mansur Başkanımıza çok teşekkür ederiz böyle bir alanı kazandırdığı için. Tarım ve hayvancılığa çok güzel desteklerde bulunuyor.”

-Hatice Konur (Çankaya Ümit Mahallesi Muhtarı): “Programa yakınlarımız, azalarımız ve ailelerimizle geldik. BAKAP’ı gezdik ve gördüklerim karşısında çok şaşırdım. Gerçekten Ankara adına, Ankara halkına kazandırılmış çok güzel bir alan. Her anlamda düşünülmüş. Tarım alanlarıyla, sosyal alanlarıyla, her yaşa ve kesime hitap edebilecek alanları gördüm.”

-Hüseyin Koçak (Kalecik Elmapınarı Mahallesi Muhtarı): “Bu etkinliği düzenlediği için Mansur Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu alan çok değişik bir şekilde değerlendirilmiş ve güzelleştirilmiş. Biz daha önce buraları görmemiştik. Her çeşit ağaç var ve her şey çok güzel düşünülmüş.”

-Mehmet Yılmaz (Çankaya Akarlar Mahallesi Muhtarı):”Sayın Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Mahallemizde kanalizasyon yapıldı, köy konağı yapıldı, 2 köprü ve menfez yapıldı. BAKAP’ı da gezdik çok güzel olmuş.”

-Ali Tatlı (Çankaya İlkbahar Mahallesi Muhtarı): “Biz Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Özellikle Muhtarlar Günü’müzü kutladığı için çok mutlu olduk ve teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ederiz alanı da gezdik ve takdire şayan. Zamanı olan herkes gelsin.”

Düzenlenen sosyal aktivitelere katılan muhtarlar, FOMGET Seğmen Ekibi ile Ankara oyun havaları oynarken Ankara Kent Orkestrası’nın söylediği türkülere de eşlik etti. Ayrıca kadın ve erkek muhtarlar için özel olarak hazırlanan hediyelerde muhtarların yüzünü güldürdü.

Belediye bürokratlarının da katıldığı etkinlikte, muhtar mahalleri için talep ve isteklerini de ilgili birimlerden katılan yetkililere bildirdi.