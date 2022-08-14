ABB ve afet gönüllüleri Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara Depremi’nin yıl dönümünde depremde hayatını kaybeden vatandaşları unutmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olması ve farkındalık düzeylerinin artırılması amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım eğitimi alan STK’ler, muhtarlar, yerel dernekler ve ABB gönülleri 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenlerin anısına Anıtkabir’i ziyaret etti.

MARMARA DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLER ANTIKABİR’DE ANILDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk konulmasıyla başlayan anma töreninde saygı duruşunda bulunulurken, duygu dolu anlar da yaşandı.

Anma törenine; ABB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası, ANFA Güvenlik personeli, Çankaya Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gönüllüler katıldı.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı olarak huzurunuzda bulunmanın gururu içerisindeyiz. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısı hala içimizde kanayan bir yara olarak varlığını hissettirmektedir. Bugün burada yaşanan yıkıcı deprem neticesinde kaybettiklerimiz başta olmak üzere ülkemizde yaşanan tüm afetler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak adına huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz bu kıymetli vatanın her ferdini afetlere karşı korumayı görev bilmekteyiz. Bu vesileyle, Aziz ruhunuzun attığımız her adımda yanımızda olduğunu hissediyor, bizlere bıraktığınız tüm manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı bir görev anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu anlamlı günde size sonsuz saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

BİN 643 KİŞİ AFET FARKINDALIK VE TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

Deprem ve Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen deprem ve afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anındaki doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gerekenlerin anlatıldığı Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitim Programı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve STK’ler, muhtarlar, yerel dernekler ile ABB birimlerinden gönüllerinin katıldığı eğitimden toplam bin 643 kişi yararlandı.