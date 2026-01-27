  1. Anasayfa
  4. ABB ve berberler iş birliğinde atık jiletleri toplama kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğiyle ilk kez 2019 yılında başlatılan “Atık Jiletleri Toplama Kampanyası” için yeni bir protokol imzalandı.

İnsan odaklı projelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğiyle ilk kez 2019 yılında başlattığı “Atık Jiletleri Toplama Kampanyası” için yeni protokol imzalandı.

Kullanılmış jiletlerin geri dönüşüme kazandırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, sokak hayvanları ve kâğıt toplayıcılarına zarar vermemesi amacıyla ilk kez 2019 yılında başlatılan kampanya kapsamında Başkentte hizmet veren yaklaşık 3 binin üzerinde berbere atık jilet toplama kutuları dağıtıldı. 2019-2025 yılları arasında ise 300 kilogram atık jilet çevreye karışmadan toplandı ve geri kazanım-bertaraf sürecine dâhil edildi. İmzalanan yeni protokol ile bu deneyimin daha sistematik, sürdürülebilir ve yaygın bir uygulama modeline dönüştürülmesi hedefleniyor.

BÜYÜKŞEHİR’İN TESİSLERİNDE BERTARAF EDİLECEK

Protokol kapsamında; Büyükşehir Belediyesi tarafından atık jiletlerin güvenli şekilde biriktirilmesi amacıyla Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı berberlere atık jilet kutuları teslim edilecek. Tıraş hizmeti sırasında kullanılan, ömrünü tamamlamış ve tekrar kullanılamaz hale gelen jiletler toplanarak Büyükşehir Belediyesi tarafından lisanslı bertaraf tesislerine taşınarak bertaraf edilecek. Proje, berber esnafının sürece aktif katılımını sağlayarak çevre bilincinin artırılmasına ve toplum sağlığının korunmasına katkı sunacak.

“DAHA DUYARLI VE TEMİZ BİR ÇEVREYE ESNAFLARIMIZLA YÜRÜYECEĞİZ”

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, imzaladıkları protokole ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atık konusunda oldukça duyarlı bir belediyeyiz. Bu konuda daire başkanlığımız ciddi çalışmalar yürütüyor. Bunlardan bir tanesi atıkların değerlendirmesi, tehlikeli atıklarda hızlı bir şekilde lisanslı birimlerde bertarafının sağlanması. Bu bağlamda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Berber Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı'nın ortaklaşa başlattıkları atık jiletlerin toplanması ve bertarafı çalışması oldukça başarıyla gitti.  Diğer iller de örnek aldılar. Yeni açılmış olan esnaflarımıza da bu çalışmanın içerisine dâhil edeceğiz. Yaklaşık 2 bin adet ilave bir kutuyu sizin vasıtanızla sizinle beraber esnaflarımıza dağıtarak atık jiletlerin çöpe gitmesini önleyeceğiz. Böylece gerek sokak hayvanları gerekse çöp toplayan diğer vatandaşlarımızın zarar görmesini engellemiş olacağız. Böylece daha duyarlı, daha temiz bir çevreye doğru el birliğiyle esnaflarımızla beraber yürüyeceğiz.”

KAMPANYA DİĞER İLLERE DE ÖRNEK OLUYOR

Sadece Ankara değil İzmir ve Antalya’dan da projeye destek geldiği ve atık kutusundan talep ettiklerini belirten Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise “Öncelikle bu konuyu Sayın Mansur Başkan’ımıza ilettiğimizde sokak hayvanlarını ve atık toplayıcılarını korumak adına bir proje başlatalım demiştik. Jiletleri çöpe atmayalım,  hayvanlarımız ve insanlarımız zarar görmesin diye bu projeyi başlamıştık. Dedik ki her berber dükkânına bir kutucuk koyalım. Bu kutucukta da jiletleri biriktirelim çöpe atmayalım. Mansur Başkan'ın da çok hoşuna gitmişti. Projeyi destekledi Allah razı olsun. Ankara'da bulunan tüm berberlerimize kutular dağıttık. Jiletler çöpe gitmedi. Geldiğimiz noktada diğer illere de örnek oldu. Sadece Ankara'ya değil Ankara dışından İzmir gibi, Antalya gibi değişik illerimizden de bizleri arayarak buradaki kutucuktan istediler biz de gönderdik” dedi.

