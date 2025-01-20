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  4. ABB gençlik merkezlerinin sayısını artırıyor: ''Genç Akademi Bahçelievler'' hizmete açılıyor

ABB yeni nesil gençlik merkezlerinin sayısını artırıyor: Genç Akademi Bahçelievler hizmete açılıyor

ABB yeni nesil gençlik merkezlerinin sayısını artırıyor: Genç Akademi Bahçelievler hizmete açılıyor
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Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi; Sıhhiye, Çayyolu, Ulus ve Batıkent’in artından 5’inci Genç Akademi’yi kente kazandırıyor. BelPa Buz Pateni Tesisi’nin ikinci katında hizmet vermeye başlayacak Genç Akademi Bahçelievler açılış için gün sayıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hizmete açtığı ‘Genç Akademi’lerin yenilerini kente kazandırmaya devam ediyor.

Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni bir adım daha atan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı; Sıhhiye, Çayyolu, Ulus ve Batıkent’ten sonra Bahçelievler BelPa Buz Pateni Tesisi’nin ikinci katında hizmet verecek olan Genç Akademi Bahçelievler’in açılışı için gün sayıyor.

“GENÇLERİMİZİ AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

‘Üniversite Ankara’da okunur’ anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, şunları söyledi:

“Beşincisini açtığımız Genç Akademi Bahçelievler, öğrenciler ve üniversite topluluklarına konforlu ve çağdaş ders çalışma alanları sunmanın yanı sıra sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere de rahatça imkân sağlıyor. Bu alanlar öğrencilere, akademisyenlere ve öğretmenlere ücretsiz olarak hizmet veriyor. Gençlerimizin eğitim ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla burada onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sabah 09:00 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık olan akademilere üye olmaları için gençlerimizin öğrenci kimlik bilgileri ile gelmeleri yeterli.”

Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi; Sıhhiye, Çayyolu, Ulus ve Batıkent’in artından 5’inci Genç Akademi’yi kente kazandırıyor. BelPa Buz Pateni Tesisi’nin ikinci katında hizmet vermeye başlayacak Genç Akademi Bahçelievler açılış için gün sayıyor.

EĞİTİM VE SPOR BİR ARADA

15-35 yaş aralığındaki Başkentli öğrenciler; diğer tesislerde olduğu gibi Bahçelievler Genç Akademi’ye üye olarak modern ve konforlu çalışma ortamlarından yararlanabilecek.

650 metrekare alanda hizmet verecek olan Genç Akademi Bahçelievler, 200'ü aşkın oturma kapasitesiyle, öğrencilere hem bireysel hem de grup çalışmaları yapabilme imkânı sunuyor. Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenen sesli ve sessiz çalışma alanları ile hizmet veren tesiste; çok amaçlı salon, çeşitli etkinlikler ve toplantılar için uygun bir ortam da bulunuyor. Öğrenciler, akademik çalışmalarını gerçekleştirebileceği gibi, aynı zamanda dinlenip sosyal etkinliklerde de bulunabilecekleri keyifli bir atmosferde vakit geçirebilecek.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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