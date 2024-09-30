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ABB yürüyen merdivenlere kasıtlı olarak zarar verenler için harekete geçti

ABB yürüyen merdivenlere kasıtlı olarak zarar verenler için harekete geçti
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarıyla ilgili arıza ihbarlarının artmasının ardından harekete geçti. İncelemede bulunan ekipler; ünitelerin genellikle vatandaşların acil durdurma butonlarına basması sonucunda durdurulduğunu tespit etti. Ünitelere kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Kent genelinde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının bakım, onarım ve tadilatlarını düzenli olarak gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerden gelen metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüye merdiven, asansör ve engelli platformlarıyla ilgili arıza ihbarlarının artmasının ardından harekete geçti.

İNCELEME YAPILDI, YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Arıza takibinin yapılması ve Başkentliler olumsuzluk yaşamadan arıza tespitinin yapılabilmesi amacıyla SCADA sistemi ile 24 saat gözlenen alanlarda Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde; arızalı görünen ve çalışmadığı ihbar edilen yürüyen merdivenlerde sıkça karşılaşılan durumun vatandaşların acil durdurma butonlarına basmaları olduğu tespit edildi.

Ünitelere kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Müdürlüğü Mekanik İşler Şefi Mesut Orhan Yağmur, şunları söyledi:

“Arızalı olarak vatandaşlarımız ihbar ettiği yürüyen merdivenlerle ilgili sıkça karşılaştığımız bir durum ise; kötü niyetli vatandaşların acil durdurma butonuna basması neticesinde ünitenin durdurulmasıdır. Durdurulan ünitelerin tekrar çalıştırılması süresinde vatandaşlar mağdur edilmektedir. İlgili birimlerimiz tarafından bunların tespiti yapılmakta olup, bu davranışlarda olan vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.”

ARIZA HATTI VE BAŞKENT 153’E BİLDİRİLEBİLİR

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuya hizmet eden yürüyen merdivenler, asansörler ve engelli platformlarıyla ilgili 24 saat hizmet veren 0534 010 19 17 numaralı arıza hattına ve Başkent 153’e gelen şikâyetlere anında müdahale ediyor.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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