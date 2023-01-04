  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'de 2022 yılında şeffaflık ilkesiyle bin 233 ihale canlı yayınlandı

ABB'de 2022 yılında şeffaflık ilkesiyle bin 233 ihale canlı yayınlandı

ABB'de 2022 yılında şeffaflık ilkesiyle bin 233 ihale canlı yayınlandı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alım ihaleleri “Şeffaf Belediyecilik” anlayışıyla canlı yayınlanmaya devam ediyor. ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden 2022’de bin 233 ihale canlı yayınlanırken, 8 Mayıs 2019 tarihinden bugüne kadar yayınlanan ihalelerin sayısı ise 3 bin 500’e yaklaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şeffaflık ilkesiyle hayata geçirdiği projelerde tüm Türkiye’ye örnek olmayı sürdürüyor.

Başkentin ihtiyaçları doğrultusunda mal ile hizmet alımları için gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan ihaleler vatandaşlar ile firmalar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. ABB tarafından 2022 yılı içinde ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden bin 233 ihale canlı yayınlandı. ABB’nin uygulamaya başladığı 8 Mayıs 2019 tarihinden bugüne kadar canlı yayınlanan ihalelerin sayısı ise 3 bin 500’e yaklaştı.

 ABB TV’DEN TÜM İHALELERE ERİŞİM KOLAYLIĞI 

2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve başlamasının ardından şeffaf yönetim anlayışıyla canlı yayınlanan mal ve hizmet alım ihaleleri masa başında firmaların katılımıyla ekran da ise izleyenlerin huzurunda gerçekleştiriliyor.

ABB’nin ihale arşivi olma özelliğine sahip yayınlara, merak edenler ve yeniden izlemek isteyenler, ABB TV (https://www.ankara.com.tr/ kategoriler/ihaleler) ve sosyal medya hesapları üzerinden 7 gün 24 saat kolaylıkla ulaşabiliyor.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Orta gelirliye konut kampanyası: 1 milyon TL kredi çeken aylık ne kadar ödeyecek?
Ekrem İmamoğlu o belgeleri canlı yayında açıkladı
Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
AK Partili Şamil Tayyar'dan memur ve emeklinin zam oranına tepki
Simide büyük zam yolda
Sıfır otomobile okkalı zam! İki marka fiyat listesini açıkladı
İstanbul Boğazı'nda endişelendiren istila! Görüntüler korkuttu
Asgari ücrete, memura ve emekliye ''seçim zammı'' iddiası
İstanbul'da anahtarlık şeklindeki suikast tabancasıyla saldırı
Hava sıcaklıları daha da artacak! Kar bekleyenlere kötü haber