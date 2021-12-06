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ABB'de ağaç seferberliği: Haziran ayına kadar hedef 70 bin ağaç

ABB'de ağaç seferberliği: Haziran ayına kadar hedef 70 bin ağaç

Başkent’in her köşesini birbirinden güzel mevsimlik çiçekler ve bitkilerle süslemeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Son 3 ayda BAKAP Proje Alanı ile Yeşilin Başkenti Projesi dahil Ankara genelindeki park, yeşil alan, orta refüj ve yan bantlara yerli üreticilerden satın alınan toplam 24 bin 50 adet ağaç dikildi. ANFA Genel Müdürlüğü, haziran ayına kadar 70 bin adet ağacı kent genelinde dikmeyi hedefliyor.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehri güzelleştiren peyzaj çalışmalarıyla ve mevsimlik çiçeklerle süslerken bir yandan da ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Başkent’i yeşilin de başkenti yapma hedefi ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi yerli üreticilerden satın alınan ağaçların dikim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 BAŞKENT HER MEVSİM DAHA YEŞİL OLACAK

    ANFA Genel Müdürlüğü, BAKAP Proje Alanı (Gölbaşı Tarım Kampüsü) ile Yeşilin Başkenti Projesi dahil Ankara’nın muhtelif alanlarındaki park, yeşil alan, orta refüj ve yan bantlara son 3 ayda toplam 24 bin 50 adet ağaç dikimi gerçekleştirdi.

    Ana arterler başta olmak üzere iklime dayanıklı ağaçların dikimine hız veren ANFA ekipleri, kentin dört bir yanındaki cadde, bulvar, park ve refüjlerde ağaçlandırma çalışması yapıyor.

    Dişbudak, süs eriği, süs elması, süs kirazı, akçaağaç, topak asya, karaçam, sarıçam ve sedir türlerinde yerli üreticilerden satın alınan ağaçların dikimi ile Başkent’i her mevsim yeşil bir hale dönüştürmeyi amaçlayan ANFA Genel Müdürlüğü, başlatılan ağaç seferberliği kapsamında haziran ayına kadar 70 bin ağaç daha dikmeyi hedefliyor.

Etiketler abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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