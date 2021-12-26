ABB'de doğal afetlere karşı farkındalık konferansları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, doğal afetlere karşı farkındalık yaratmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla konferanslar dizisini başlattı. “Afetlere Karşı Dirençli Ankara” temasıyla “Afet Farkındalık Konferansları Serisi”nin ilki 25 Aralık’ta Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı vatandaşları uyarmak, önlem almalarını sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Başkent’te halka açık konferanslar dizisini başlattı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ile daire başkanları, Akademisyenler, STK temsilcileri, çok sayıda afet gönüllüsü ve vatandaş katıldı.

TEMA: “AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ANKARA”

“Afetlere Karşı Dirençli Ankara” temalı “Afet Farkındalık Konferansları Seri si” ile tüm Başkentlilerin doğal afetler konusunda daha da bilinçlendirilmesi hedeflenirken ilk konferansta Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu “Türkiye’nin Diri Fay Hatları ve Ankara’nın Deprem Gerçeği”, Prof. Dr. Murat Ercanoğlu ise “Türkiye Geneli ve Ankara Özelinde Heyelanlara Bakış Açımız” konularında bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaştı.

Doğal afetlerde yerel yönetimlere büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi adına afetlere katılan çok değerli arama kurtarma timimiz bizimle birlikteler. Kendilerine şükranlarımı tüm belediye teşkilatı adına bir kez daha ifade etmek istiyorum. Elazığ depremi başta olmak üzere birçok can kurtarmasında özveriyle çalıştılar. Gerek deprem gerekse alınan tedbirler konusunda çok değerli bilgiler alacağız bu konferanslarda. Öncelikle bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Afet müdahale planları Türkiye’de, afetin öncesi sonrası ve afet anındaki tüm yapılacakları belirleyen planlar. Bu planlar çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi diğer tüm yerel yönetimlerimize ana çözüm ortağı olarak yardımcı bir görev biçilmiştir. Çok hızlı karar alabilen, yer değiştirebilen, karar değiştirebilen, kararlılıkla mücadele eden bir yönetim gerektiriyor. Türkiye’de yaşanan afetler; yerel yönetim birimlerinin sadece çözüm ortağı yan destekçi ortağı olarak değil de bu afet sorunuyla tamamen başından sonuna büyük ortak olarak oyuna dâhil edilmeleri gerektiğini ortaya koydu. Son sel olayında da gördük. Hem bölgedeki belediyeler hem dışarıdan müdahale eden belediyelerin faaliyetleri son derece önemli hale geldi. Afet farkındalık konferanslar serisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi özelinde vereceği katkılar sebebiyle son derece önemli olduğuna inanıyorum.”

DOĞAL AFETLERDE İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Konferansın ilk günden yoğun ilgi görmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biz göreve geldiğimiz birinci günden itibaren Türkiye’nin dört bir yanında afetlerle yüz yüze kaldık. Bu toplantıda birikimler paylaşılacak, bilgi birikimlerimizin ve tecrübelerimizin akademik dünyadaki karşılıkları gözden geçirilecek. Sellerde, yangınlarda ve depremlerde şunu gördük: Türkiye Cumhuriyeti son çeyrek asırda her afetin arkasından koşar hâlde. Kent ve orman yangınlarının iç içe geçtiğini de gördük. Toplantıların ilkini gerçekleştiriyoruz. Farklı meslek gruplarının ilgili uzmanları tarafından her bir oturumda yeni bir yol haritası çıkarmak istiyoruz.”

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu ve Prof. Dr. Murat Ercanoğlu’nun sunumlarının ardından soru cevap şeklinde devam eden konferans, plaket takdimi ve teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.