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ABB'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik

ABB'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel bir etkinlik düzenledi. Engelsiz Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırlayıp sundukları dans, koro ve işaret dili gösterileri büyük beğeni kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte dezavantajlı grupları sosyal hayata dâhil etmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 110 projesinden biri olan ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı gerçekleştirilen Engelsiz Gündüz Çocuk Bakımevi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için etkinlik düzenlendi.

 GÖSTERİLER BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI

Etkinliğe Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Engelsiz Gündüz Çocuk Bakımevi öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırlayıp sundukları dans, koro ve işaret dili gösterileri büyük beğeni toplarken, etkinliğe katılan ABB yetkilileri velilerin taleplerini tek tek not aldı.

 “ENGELLİ BİREYLERİN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ”

Konuşmasında; engelli bireylerin topluma kazandırılması ve hayattan kopmaması için sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Türkiye’nin en büyük engelsiz kreşinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir araya geldik. Özel gereksinimli bireylere en iyi yardım onların kendi kendilerine yetecek yeteneklere sahip olmalarını sağlamaktır. Bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak onların her zaman yanında olacağız.”

Gündüz Çocuk Bakımevi öğretmenlerinden Cansu Bayrak ise “Çocuklarımız bizimle hep birlikte ama böyle günler; görünmeleri ve haklarının farkındalığı için daha faydalı oluyor” dedi.

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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