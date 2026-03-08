ABB'den 8 Mart'ta kadınlara özel etkinlikler: ''Güçlü kadınlar, güçlü başkent''

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Başkent’te çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen programlarda kadınlar, sergilerden tasarım pazarlarına birçok etkinlikte bir araya geldi.

NURSEN YAVAŞ KADINLARLA BULUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş da etkinliklere katılarak kadınlarla buluştu.

Etkinlikler kapsamında kadın girişimciler el emeği ürünlerini Armada AVM’de açılan “Üreten Kadınlar Tasarım Pazarı”nda satışa sundu. Beş gün süren pazara toplam 150 kadın girişimci katıldı. Program kapsamında ayrıca kadınların yaptığı eserlerden oluşan “Kadınlar Günü Resim Sergisi” de Panora AVM’de sanatseverlerle buluştu.

22 KADIN FOTOĞRAFÇININ ESERLERİ SERGİLENDİ

Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) iş birliğiyle Anafartalar Çarşısı’nda “Askıda Bir Nefes” Fotoğraf Sergisi açıldı. Sergide 22 kadın fotoğrafçının eserleri yer aldı.

ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, sergiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Dünya Kadınlar Günü’ne özel kadın fotoğraf sanatçılarıyla birlikte hazırladığımız bir sergi; ‘Askıda Bir Nefes’ Fotoğraf Sergisi. Bundan sonra Anafartalar Çarşısı’nın içerisinde hem ticari işletmeler hem kültür ve sanat etkinlikleri birlikte yürüyecek. Sergide, 22 kadın fotoğrafçımızın eseri yer alıyor.”

AFSAD Başkanı Burcu Vardar da kadın fotoğrafçıların sesini duyurmak istediklerini belirterek, “Sergimizin amacı; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın fotoğrafçıların da bir sözü olduğunu fotoğraflarla göstermekti. Herkes kendi nefesinden bir cümle kurdu” dedi.

Anafartalar Çarşısı 2. Kat No: 203’te yer alan sergi, 6 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

“KADIN DOSTU BAŞKENT” İÇİN MESAJLAR

“Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent” mottosuyla düzenlenen “Kadın Dostu Başkent İçin Bir Mesaj Bırak” uygulaması kapsamında Kızılay, Kurtuluş, Beşevler, ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe metro istasyonlarına mesaj kutuları yerleştirildi. Kadınlar bu kutular aracılığıyla kentten beklentilerini ve düşüncelerini paylaştı.

Ayrıca “Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent” yazılı stickerlar birçok noktaya yapıştırılarak farkındalık oluşturuldu.