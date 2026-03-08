  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'den 8 Mart'ta kadınlara özel etkinlikler: ''Güçlü kadınlar, güçlü başkent''

ABB'den 8 Mart'ta kadınlara özel etkinlikler: ''Güçlü kadınlar, güçlü başkent''

ABB'den 8 Mart'ta kadınlara özel etkinlikler: ''Güçlü kadınlar, güçlü başkent''
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Başkent’te çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen programlarda kadınlar, sergilerden tasarım pazarlarına birçok etkinlikte bir araya geldi.

NURSEN YAVAŞ KADINLARLA BULUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş da etkinliklere katılarak kadınlarla buluştu.

Etkinlikler kapsamında kadın girişimciler el emeği ürünlerini Armada AVM’de açılan “Üreten Kadınlar Tasarım Pazarı”nda satışa sundu. Beş gün süren pazara toplam 150 kadın girişimci katıldı. Program kapsamında ayrıca kadınların yaptığı eserlerden oluşan “Kadınlar Günü Resim Sergisi” de Panora AVM’de sanatseverlerle buluştu.

22 KADIN FOTOĞRAFÇININ ESERLERİ SERGİLENDİ

Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) iş birliğiyle Anafartalar Çarşısı’nda “Askıda Bir Nefes” Fotoğraf Sergisi açıldı. Sergide 22 kadın fotoğrafçının eserleri yer aldı.

ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, sergiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Dünya Kadınlar Günü’ne özel kadın fotoğraf sanatçılarıyla birlikte hazırladığımız bir sergi; ‘Askıda Bir Nefes’ Fotoğraf Sergisi. Bundan sonra Anafartalar Çarşısı’nın içerisinde hem ticari işletmeler hem kültür ve sanat etkinlikleri birlikte yürüyecek. Sergide, 22 kadın fotoğrafçımızın eseri yer alıyor.”

AFSAD Başkanı Burcu Vardar da kadın fotoğrafçıların sesini duyurmak istediklerini belirterek, “Sergimizin amacı; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın fotoğrafçıların da bir sözü olduğunu fotoğraflarla göstermekti. Herkes kendi nefesinden bir cümle kurdu” dedi.

Anafartalar Çarşısı 2. Kat No: 203’te yer alan sergi, 6 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

“KADIN DOSTU BAŞKENT” İÇİN MESAJLAR

“Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent” mottosuyla düzenlenen “Kadın Dostu Başkent İçin Bir Mesaj Bırak” uygulaması kapsamında Kızılay, Kurtuluş, Beşevler, ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe metro istasyonlarına mesaj kutuları yerleştirildi. Kadınlar bu kutular aracılığıyla kentten beklentilerini ve düşüncelerini paylaştı.

Ayrıca “Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent” yazılı stickerlar birçok noktaya yapıştırılarak farkındalık oluşturuldu.

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor
Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor
Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü!
Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü!
Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu
Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu
''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu!
''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu!
Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu!
Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu!
İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı
İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı
Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor!
Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor!
Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler! CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler! Satın aldığı otomobille eve dönerken hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı otomobille eve dönerken hayatının şokunu yaşadı! Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! İşte Emniyet'in kadın eğitmenleri... Binlerce kadın polisi onlar eğitiyor İşte Emniyet'in kadın eğitmenleri... Binlerce kadın polisi onlar eğitiyor Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu! Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu! Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!'' Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!'' Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Depremzedelere yardım şekli yüzünden hedefteki ünlü şarkıcı kendini böyle savundu Depremzedelere yardım şekli yüzünden hedefteki ünlü şarkıcı kendini böyle savundu Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı Manisa’da korkutan deprem; İzmir'den de hissedildi Manisa’da korkutan deprem; İzmir'den de hissedildi Hesabına yanlışlıkla gelen parayı gören vatandaşlıktan insanlık dersi Hesabına yanlışlıkla gelen parayı gören vatandaşlıktan insanlık dersi İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!'' Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!''