ABB'den AB destekli kırsal tarım projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı” kapsamında 720 bin euro hibe kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı güçlendiren ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi odağına alan projelerine hız kesmeden devam ediyor.

ABB, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı” kapsamında 720 bin euro hibe almaya hak kazandı.

AFET ALANLARI TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Haymana ilçesinde hayata geçirilecek “Ankara’da Kırsal Uyum için İklim Dirençli Tarım ve Sel Taşkın Risklerinin Azaltılması” proje ile iklim değişikliği ile mücadele kapsamında afet alanlarının ıslahı, bu alanların tarım arazisine çevrilmesi ve üretim amaçlı istihdama açılması hedefleniyor.

Projenin başlatılmasına ilişkin protokol Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda düzenlenen törenle, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile proje sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalandı.

Projenin Ankara’ya hayırlı olmasını dileyen Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel imza töreninde şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen hibe programı kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Ankara’da kırsal uyum için İklim Dirençli Tarım ve Sel Taşkın Risklerini Azaltma isimli projeyle başvuruda bulunduk ve 720 bin euro hibe kazanmış bulunmaktayız. Bu projemizle Ankara’nın Haymana ilçesinde tarımı desteklemek, afete maruz bölgeleri tarıma kazandırmak, orada teknolojiye uygun bin metrekarelik bir sera, kesme çiçek üretilen bir sera üretimini gerçekleştirmek burada kadınları istihdama katmak, kadın kooperatifleri ile iş birliği yapmak, Haymana Belediyesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’miz ile birlikte bu projemizde Haymana ilçemize, Ankara’mıza hem istihdam kazandırmak hem de Ankara’yı kesme çiçek üretim ve merkezi hâline getirmek için önemli bir proje. Projemizin Ankara’mıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal ise projenin çevreci yönüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu projeyi Afet İşleri Daire Başkanlığı’mız ile birlikte yürütmekteyiz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak kırsal alanda ne yapılabilir sorusuna çözüm bulmak amacıyla bu proje kapsamında, Haymana ilçemizde kırsal alanda afet bölgesinin düzenlenerek ısıtma sistemiyle yapılacak bir sera projesi uygulanacak bu projeyle ikinci defa suyun kullanımı sağlanacak. Termal otellerin çıkış suları bu proje ile kullanılacak. Bunun akabinde güneş enerjisi kullanılarak seramız tekrar ısıtılacak. Bu projemizde yenilebilir enerji kaynakları kullanarak kırsal alanda faaliyette bulunan kadın kooperatifleri ile birlikte çalışıp üretime katkıda bulunmak ve üretim desteğinde değişiklik yaratmak, katma değer oluşturmak amacıyla hazırlanmış bir projeydi. Hepimize, ilçemize ve Ankara’mıza hayırlı olmasını diliyorum.”

ARALIK 2025 İTİBARIYLA SÜREÇ BAŞLAYACAK

Haymana ilçesinde belirlenen 1000 metrekarelik sel ve taşkın riski taşıyan bir alanda, 24 Aralık 2025 itibarıyla başlayacak projeyle afet riskini azaltmaya yönelik geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında bölgede topraksız tarım teknikleri ve damlama sulama sistemi kullanılarak kesme çiçek yetiştirilecek. Jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılarak sera ısınması sağlanırken, soğutma ve aydınlatma işlemlerinde güneş enerjisi sistemleri kullanılacak. Bunun yanı sıra, erozyonu önlemek amacıyla teraslama çalışmaları yapılacak, bitkisel tampon şeritler oluşturulacak ve derelerin ıslahı gerçekleştirilecek. Yağmur suyu hasadı sistemi kurularak sürdürülebilir su kullanımı sağlanacak.

KADIN İSTİHDAMINA KATKI

Projeyle birlikte bölgede ticari faaliyet olarak kesme çiçek yetiştirilecek. Çiftçilerin ve kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin arttırılması için eğitimler verilerek kadın istihdamına katkı sağlanacak.

İlçede hayata geçirilecek projeyle Ankara’nın kesme çiçek üretim merkezi hâline gelmesi hedefleniyor.