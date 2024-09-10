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ABB'den afetzedelere destek

ABB'den afetzedelere destek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi olası doğal afetlerde etkilenecek vatandaşlara bulundukları bölgelerde destek vermek amacıyla mobil yemek tırlarının sayısını artırdı. Tayvan Türkiye Temsilciliği Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde temin edilen mobil tır, ikram araçları ve güneş enerji sistemleri, Gazi Park’taki BelPa Cafe ve Restaurant’ta düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından, depremzedelere yönelik destek çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BelPa AŞ, Tayvan Türkiye Temsilciliği Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında, Ankara’da konaklayan depremzedelere ve olası doğal afetlerde etkilenecek vatandaşlara destek vermek amacıyla mobil yemek tırlarının sayısını artırdı.

 5 YENİ TIR, 2 İKRAM İLE 5 GÜNEŞ PANELİ TANITILDI

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu’nun hibe desteği ve BelPa AŞ’nin katkılarıyla hizmete sunulan 2 tam kasa, 3 yarım kasa olmak üzere 5 mobil TIR, 2 çorba ikram aracı ve 5 güneş enerji sistemi, Gazi Park’taki etkinlikte sergilendi. BelPa Cafe ve Restaurant’taki etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, BelPa AŞ Genel Müdürü Hüseyin Çağrı Durak, daire başkanları ve Ankara Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang katıldı.

“HER TÜRLÜ AFETE HAZIRLIKLI OLABİLMEK İÇİN ÇALIŞTIK” 

BelPa AŞ Genel Müdürü Hüseyin Çağrı Durak, etkinlikteki konuşmasında, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş depremleri sonrası Ankara’da konaklayan depremzedelere destek vermek amacıyla Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile iş birliği protokolü imzaladıklarını belirtti. Durak, “Bu protokol kapsamında, oluşabilecek doğal afetlerde etkilenecek yurttaşlarımıza yemek ve gıda desteği vermek için mobil mutfaklarımızı yaptık. Mobil mutfaklarımızın 2 tanesi tam kasa, 3 tanesi yarım kasa tır ve 2 tanesi de çorba aracı olmakla beraber bundan sonra oluşabilecek her türlü afete hazırlıklı bir şekilde gidebilmek amacıyla çalışmamızı gerçekleştirdik” dedi. 

“İŞ BİRLİĞİMİZ VE DAYANIŞMAMIZ DEVAM EDECEK”

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang ise Türkiye ile Tayvan arasında güzel bir dayanışma örneği sergilendiğini ifade ederek, 1999 Tayvan depreminde yardım elini ilk Türkiye’nin uzattığını belirtti. Huang doğal afetlere karşı yapılabilecek en güzel şeyin iş birliği ve dayanışma olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“1999 yılında Türkiye bize yardıma koşmuştu, bu sene biz Türkiye’ye yardıma koştuk. Tayvan halkı Türk halkına olan borcunu ödemek istedi ve hemen yardıma koştu. Bu bir süreç ve böyle devam edip gidecek. Dostluğumuz, kardeşliğiniz devam edecek. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çok güzel bir işbirliği yaptık ve bugün burada gördüğünüz bu mobil fırınları Ankara halkına ve depremzedelere hediye etmiş olduk. Bundan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah iş birliğimiz ve dayanışmamız devam edecek.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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