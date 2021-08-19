ABB'den ''Altındağ olayları'' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un bugünkü yazısındaki, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında Altındağ’da ''savunmasız insanları linç etmeye çalışan gözü dönmüş kalabalığa arabalı çay servisi göndermiş'' iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Ağustos 2021 tarihli “Türkiye” gazetesinde “Fuat Uğur” adlı kişinin imzasıyla yayınlanan yazıda, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında Altındağ’da “savunmasız insanları linç etmeye çalışan gözü dönmüş kalabalığa arabalı çay servisi göndermiş” ifadeleri kullanılmasıyla ilgili olarak;

1. Ankara Büyükşehir Belediyesi, rahmetli gencimizin taziye evinin önüne taziye çadırı kurmuş ve çay servisi bu alanda yapılmıştır. Aynı şekilde Altındağ Belediyesi’nin de ikramı olmuştur.

2. İki adet çorba dağıtım aracımız da bölgeye gitmiş, biri yine taziye çadırında, diğeri ise bölgede görev yapan emniyet güçlerimize çorba dağıtımı yapmıştır.

3. Bunun dışında Emniyet Müdürlüğü’nden gelen talep üzerine, olay bölgesinde çıkabilecek olası yangınları önlemek adına İtfaiye Dairemizden 1 tanker, 3 arazöz ve 3 ilk müdahale aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Bu kirli siyaseti, iftiraları ve mesnetsiz haberleri dikkate almadığımızı ancak kamuoyuna da bu yalanları teşhir etmekten geri kalmayacağımızı bildiriyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi"