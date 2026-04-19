  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'den alzheimer hastalarına takip cihazı desteği

ABB'den alzheimer hastalarına takip cihazı desteği

ABB'den alzheimer hastalarına takip cihazı desteği
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alzheimer ve demans hastaları için Ankara’da bir ilke imza attı. Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Korkusuz Adımlar” projesi kapsamında takip cihazı desteği başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alzheimer ve demans hastalarının daha güvenli bir yaşam sürdürebilmesi amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi iş birliğiyle başlatılan “Korkusuz Adımlar” projesi kapsamında takip cihazları sahiplerine teslim etti.

ABB Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, yaklaşık 100 hasta takip cihazına kavuşurken, hasta yakınlarına da cihazın kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Takip cihazları sayesinde alzheimer ve demans hastalarının konum bilgileri anlık olarak izlenebilecek, olası kaybolma durumlarında ise hızlı müdahale sağlanabilecek. Proje ile hem hastaların güvenliğinin artırılması hem de hasta yakınlarının üzerindeki kaygının azaltılması hedefleniyor.

“ABB HAYATIN HER ALANINA YETİŞİYOR”

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu törendeki konuşmasında, alzheimer hastalığının aileler için de zorlu bir süreç olduğunu belirterek, “Ben, 6 ay önce babamı kaybettim, alzheimer hastasıydı. Ailecek bu işin ne kadar zor olduğunu bizzat deneyimledik. Dolayısıyla bu alanda yapılan her türlü çabaya çok büyük bir saygı gösteriyorum. Hayatın her alanına, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetişmeye çalışıyor” dedi.

HASTALARIN BİLGİLERİ ANLIK OLARAK İZLENEBİLECEK

ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz da takip cihazlarının hastaların güvenli yaşamına katkı sağlayacağını ifade ederek, “Alzheimer ve demans hastalarının yalnızca bireyi değil aynı zamanda aileyi ve toplumu da etkileyen en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Özellikle, hastalığın ilerleyen evrelerinde yön bulma kaybı ve unutkanlık nedeniyle hastamızın kaybolma riski ciddi bir güvenlik sorunudur. İşte tam da bu noktada devreye giren takip cihazları sayesinde hastalarımızın bilgileri anlık olarak izlenebilecek, acil durumlarda hızlı müdahale edebileceğiz. Bu projeyle hedefimiz hastalarımızın güvenliğini sağlamak, ailelerin üzerindeki psikolojik sorunların yükünü hafifletmek ve bir nebze de olsun onlara destek olmak, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmektir” diye konuştu.

 “BU HASTALIKTA TAKİP CİHAZI DA İLAÇ KADAR ÖNEMLİ”

Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi Başkanı Doç. Dr. Özlem Bizpınar Munis ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bize başvurduğunda böyle bir projeleri olduğunu söylediklerinde çok mutlu olduk. Çünkü bu hem hastalarımıza direkt katkı sağlayacak, yaşam kalitelerini yükseltecek bir proje hem de Belediye’miz ayağında farkındalığın olması bizim için çok kıymetli. Alzheimer hastalığının iyileştirici tedavisi maalesef yok. O yüzden de hastalıkta verdiğimiz ilaçlar kadar yapabildiğimiz destek, hayat kolaylaştırıcı yöntemler, alternatifler de ilaçlar kadar kıymetli. Bu takip cihazının da ayrı bir önemi var” dedi. 

 “BİR YERE GİTTİĞİNDE GÖZÜMÜZ ARKADA KALMAYACAK”

Takip cihazlarını teslim alan hasta yakınları mutluluklFarını şu sözlerle dile getirdi: 

-Mehmet Bardak,  “Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu proje bizim için çok kıymetli. Bugün verilen bu cihazlar sadece bir takip aracı değil, bizim için huzur, güven ve umut demektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkan’ım Mansur Yavaş Bey'e de destek için ayrıca teşekkür ediyorum.”

-Bayram Elçi: “Eşim demans hastası. Biz bu tür hasta yakınları çok sıkıntı çekiyoruz, bunun mutlaka çoğalması lazım. İlk olması bir başarı ama son olmaması lazım. Bu işi yapan arkadaşlara teşekkürler.”

-Nuran Akcan: “Eşim hasta. Cihazın verilmesi çok iyi. En azından bir yere gittiğinde gözümüz arkada kalmaz, hemen bulabiliriz. Büyükşehir’e verdiği için teşekkür ederiz.”

-Münevver Duysak: “Çok sevindim, eşimin kaybolmaması adına. Allah razı olsun düşünenlerden.”

-Memnune Kamışlık: “Eşim bazen yalnız dışarı çıkmak istiyor, engel olamıyorum. O zaman dışarı çıktığında bana büyük bir faydası olacağını düşünüyorum, en azından kafam rahat olacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”

-Murat Yurteli: “Cihazı annem için teslim aldım, açıkçası çok güzel buluyoruz, güzel bir uygulama, gayet memnunuz.”

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi!
İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi!
En seksi İtalyan şehir içi SUV yenilenen tasarımı ve hibrit motoruyla Türkiye'de!
En seksi İtalyan şehir içi SUV yenilenen tasarımı ve hibrit motoruyla Türkiye'de!
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın fiyatları için kritik uyarı
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın fiyatları için kritik uyarı
Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şoke eden iddialar: ''Önce beni ardından da babamı darbetti!''
Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şoke eden iddialar: ''Önce beni ardından da babamı darbetti!''
Bir ilimiz sağanak yağış altında boğuldu; araçlar sulara gömüldü, onlarca hayvan telef oldu
Bir ilimiz sağanak yağış altında boğuldu; araçlar sulara gömüldü, onlarca hayvan telef oldu
Survivor Sabriye Şengül'ün gözyaşları içindeki sitemi olay oldu
Survivor Sabriye Şengül'ün gözyaşları içindeki sitemi olay oldu
Ekranların sevilen dizisi yayın akışından son anda çıkarıldı!
Ekranların sevilen dizisi yayın akışından son anda çıkarıldı!
Melis Sezen'den sürpriz haber... Hayranlarından tebrik mesajı yağdı!
Melis Sezen'den sürpriz haber... Hayranlarından tebrik mesajı yağdı!
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şampiyon Bursaspor Trendyol 1. Lig'de! Şampiyon Bursaspor Trendyol 1. Lig'de! Bir ilimiz sağanak yağış altında boğuldu; araçlar sulara gömüldü, onlarca hayvan telef oldu Bir ilimiz sağanak yağış altında boğuldu; araçlar sulara gömüldü, onlarca hayvan telef oldu Aracın üzerine çığ düştü! 4 kişi ölümün kıyısından döndü Aracın üzerine çığ düştü! 4 kişi ölümün kıyısından döndü 2026-EKPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı, 10 günlük kritik süre başladı 2026-EKPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı, 10 günlük kritik süre başladı Ekranların sevilen dizisi yayın akışından son anda çıkarıldı! Ekranların sevilen dizisi yayın akışından son anda çıkarıldı! Ankara'da sürpriz buluşma: Kılıçdaroğlu ile Perinçek biraraya geldi Ankara'da sürpriz buluşma: Kılıçdaroğlu ile Perinçek biraraya geldi Sokakta meydan savaşı! Dün taşlarla saldırdılar, bugün kurşun yağdırdılar! Sokakta meydan savaşı! Dün taşlarla saldırdılar, bugün kurşun yağdırdılar! Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın fiyatları için kritik uyarı Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın fiyatları için kritik uyarı Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlunun ifadesi ortaya çıktı Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlunun ifadesi ortaya çıktı Teknoloji tarih yazdı: İnsansı robot Flash, Yarı Maraton'da dünya rekorunu paramparça etti! Teknoloji tarih yazdı: İnsansı robot Flash, Yarı Maraton'da dünya rekorunu paramparça etti!
Hava sıcaklıkları düşüyor... Yeni haftada sağanak yağmur, kar ve soğuk alarmı verildi! Hava sıcaklıkları düşüyor... Yeni haftada sağanak yağmur, kar ve soğuk alarmı verildi! Kredi kartlarında limit düzenleme iddiaları sonrasında BDDK'dan resmi açıklama geldi. Kredi kartlarında limit düzenleme iddiaları sonrasında BDDK'dan resmi açıklama geldi. Esenyurt'ta akılalmaz anlar! Trafik kazasıyla başladı, az kalsın katliama dönüşüyordu! Esenyurt'ta akılalmaz anlar! Trafik kazasıyla başladı, az kalsın katliama dönüşüyordu! Elektronik sigara ile sokakta, kafede, parkta vapur bacası gibi gezenlere müjde(!) Elektronik sigara ile sokakta, kafede, parkta vapur bacası gibi gezenlere müjde(!) Konut kredisinde en uygun ve en düşük faiz oranına sahip bankalar belli oldu Konut kredisinde en uygun ve en düşük faiz oranına sahip bankalar belli oldu Trump bir kez daha tehdit edip, vuracakları noktaları tek tek ilan etti! Trump bir kez daha tehdit edip, vuracakları noktaları tek tek ilan etti! İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi! İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi! Güneşli bir pazar günü İstanbul Boğazı'nda adım atacak yer kalmadı Güneşli bir pazar günü İstanbul Boğazı'nda adım atacak yer kalmadı Kanlı saldırı sonrası Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı Kanlı saldırı sonrası Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şoke eden iddialar: ''Önce beni ardından da babamı darbetti!'' Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şoke eden iddialar: ''Önce beni ardından da babamı darbetti!''