ABB’DEN ALZHEIMER VE DEMANS HASTALARINA TAKİP CİHAZI DESTEĞİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alzheimer ve demans hastalarının yön kaybı, unutkanlık ve kaybolma risklerini en aza indirmek amacıyla “Korkusuz Adımlar” projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında sağlanacak takip cihazı desteği sayesinde hastaların konumları anlık olarak takip edilebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), alzheimer ve demans hastalarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi iş birliğiyle başlatılacak “Korkusuz Adımlar” projesi kapsamında, alzheimer ve demans hastalarına yönelik ücretsiz takip cihazı desteği sağlanacak.

Projede dağıtılacak takip cihazları sayesinde alzheimer ve demans hastalarının yön kaybı ve kaybolma risklerinin azaltılarak, güvenliklerinin artırılması aynı zamanda da hasta yakınlarının yaşadığı kaygının hafifletilmesi amaçlanıyor. Cihazlarla konumları anlık olarak izlenebilecek hastalara olası kaybolma durumlarında hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek.

ÖN BAŞVURULAR ALINIYOR

Hasta, hasta yakını ve Belediye arasında güvene dayalı, sürdürülebilir bir destek mekanizması oluşturmayı hedefleyen proje, alzheimer ve diğer demans türleri tanısı almış, özellikle erken ve orta evrede bulunan hastalar ile bu hastaların bakımını üstlenen aile bireylerini ve yakınlarını kapsıyor. Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşlara öncelik verilecek projeden yararlanmak isteyenler ise başvurularını “https://forms.ankara.bel.tr/ korkusuz-adimlar” adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

