ABB’den ‘’Anıtkabir'in siluetine cami’’ eleştirilerine yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı “Anıtkabir'e 300 metre mesafedeki 35 bin metrekarelik bölgeye cami yapılacak” haberleri sonrasında bir açıklama yaptı.

Ankara Beşevler’de, Anıtkabir’e 300 metre mesafede olan “eğitim bölgesi”nin “ibadet alanı” olarak onaylanmasıyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden çıkan onay ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan eleştirilere yanıt geldi.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin o açılklaması:

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karardaki alanın Anıtkabir yerleşkesi ve çevresi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Cami yapılacak alan Gazi Mahallesi’nde olup, zaten hâlihazırda yerleşimin olduğu bir bölgedir. Anıtkabir'e olan mesafesi de 300 metre değil, 1 kilometreden daha fazladır.

İmar planı değişikliği yapılan alanın zemin kotu yüksekliği yaklaşık 856 metredir. Anıtkabir'in bulunduğu alanın zemin kotu ise yaklaşık 906 metredir. Aradaki yükseklik farkı 50 metredir. Anıtkabir'in yapı yüksekliğinin 22 metre olduğu da göz önüne alındığında cami yapılması düşünülen alanda yapılacak yapının Anıtkabir silüetini etkilemeyeceği açıktır.

Söz konusu alana ilişkin plan değişikliği onay süreci devam etmektedir. İmar planı değişikliği henüz kesinleşmemiştir. Askı sürecinde olan plana yapılacak itirazlar titizlikle değerlendirilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve hatıralarına saygılı bir şekilde Ankara’ya hizmet etmeyi sürdürecektir.