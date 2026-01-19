  1. Anasayfa
ABB'den Ankara'daki AVM trafiğine neşter

ABB’den Ankara'daki AVM trafiğine neşter
Güncelleme:

• Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alışveriş merkezleri çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yeni kararlar aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkentte özellikle alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları hayata geçiriliyor.

KENTPARK VE CEPA BAĞLANTISINDA YENİ DÜZENLEME

UKOME, Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Kentpark AVM ve Cepa AVM çevresinde yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla yeni karar aldı. Alınan karar doğrultusunda; 2123 Cadde’den Dumlupınar Bulvarı’na çıkış kapatılacak ve bu noktadan yalnızca girişe izin verilecek. AVM’den çıkış yapmak isteyen araçlar ise, açık otopark içerisinden 2121 Sokak istikametine yönlendirilecek. Yeni düzenlemeye yönelik yol genişletme çalışmaları başladı.

SIRADA DİĞER AVM’LER VAR

ABB, Kentpark ve Cepa AVM çevresinde uygulanacak düzenlemelerin ardından, benzer trafik yoğunluklarının yaşandığı diğer bölgeler için de çalışma başlattı. Bu kapsamda; Ankamall AVM–Mevlana Bulvarı bağlantısı, Optimum AVM açık otoparkından Ayaş Yolu’na çıkışlar, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve Gimat çevresinde yaşanan trafik sorunlarına yönelik düzenlemeler için de harekete geçildi.

Düzenlemelerle birlikte, AVM’lerin bulunduğu bölgelerdeki araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hâle getirilmesi hedefleniyor.

