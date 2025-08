ABB'den Ankara'nın tarihi ve kültürel noktalarına ring seferleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara’da yaşayan veya Ankara dışından gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere Ankara’nın tarihinin ve kültürel değerlerinin tanıtılması, misafirlerin kentte geçirdikleri sürenin artırılması ve tarihi turistik noktalara ulaşımlarının kolaylaştırılması amacıyla başlattığı ''Başkent Kültür Turu Ring Seferleri'' devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın tarihinin ve kültürel değerlerinin tanıtılması, ziyaretçilerin kentte geçirdikleri sürenin artırılması ve tarihi turistik noktalara ziyaretçilerin ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla başlattığı “Başkent Kültür Turu Ring Seferleri” devam ediyor.

ZİYARETÇİLER İÇİN TARİH DOLU BİR YOLCULUK

Anıtkabir, Ankara Kalesi, I. Meclis ve Hamamönü gibi önemli kültürel durakları kapsayan ve haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren 402 numaralı özel hattın durak bilgileri ise şöyle;

-İlk Meclis Durağı (Durak No: 40154)

-Anafartalar Durağı (Durak No: 30032)

-Kale Durağı (Durak No: 30096)

-Ulucanlar Durağı (Durak No: 30101)

-Hamamönü Durağı (Durak No: 30059)

-Resim ve Heykel Müzesi Durağı (Durak No: 30015)

-Sıhhiye Durağı (Durak No: 11664)

-Kızılay Durağı (Durak No: 12207)

-Karayolları Genel Müdürlüğü Durağı (Durak No.12102)

-TBMM Durağı (Durak No: 12102)

-Anıtkabir I. Durağı (Durak No: 10509)

-Anıtkabir II. Durağı (Durak No: 11512)

-Ankara Tren Garı Durağı (Durak No: 11557)

-İlk Meclis Durağı (Durak No: 40465)

VATANDAŞTAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Ring seferlerini kullanan vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sevinç Naldöğen Kök: “Bu hattan çok memnunum. Rahatça binip gidip gelebiliyoruz. Gezmeye gelenler için de çok iyi. Benim gümüş atölyem var, her gün bu servisle gidiyorum. Eskiden taksiyle gitmek zorunda kalıyorduk. Güzel bir hizmet olmuş.”

-Murat Şengül: “Kale’de Pilavoğlu Han'da sahaflık yapıyorum. Çok yararlanıyoruz bu hizmetten. Zaten buranın en büyük sorunu ulaşım sorunuydu. Özellikle esnaf olarak erişimde zorluklar yaşıyorduk. Çok şükür Mansur Başkan buraya bir servis koydu. Bu aynı zamanda tarihi kentler gezisi için bir parkur oluşturdu. Ara sıra bununla ilgili bize gelen yerli ve yabancı turistlere de tavsiye ediyoruz. Bu ringle beraber Ankara'nın birçok noktasına kültürel bir gezi yapabileceklerini aynı ringle sürekli dolaşım yapabileceklerini, adalar turu gibi söylüyoruz. Güzel bir hizmet oldu, teşekkür ederiz.”

-Tansel Temiz: “Her gün buradan otobüse binip Kale’ye çıkıyoruz. Müthiş güzel bir faaliyet olmuş. Her şey çok güzel.”

-Pınar Çelik: “Ben yeni öğrendim ringlerin olduğunu ve çok memnun kaldım. Bugün ilk kez geliyorum. Kale’ye yürüyerek gelmek çok zor bizim için. Daha önce Kale’ye hiç gelme fırsatım olmamıştı. Diğer yerleri de bu otobüs sayesinde gezeceğim, gerçekten çok güzel. Gelirken Kelime Müzesi’ni gördüm aşağıda, bayıldım, ona da gideceğim. Çok beğendim, çok teşekkür ediyorum gerçekten Belediye’ye.”