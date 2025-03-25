ABB'den ''Anne-Çocuk Ergenlik Döneminde Birlikte'' semineri

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Adolesan Jinekoloji Derneği iş birliğiyle “Anne-Çocuk Ergenlik Döneminde Birlikte” semineri düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda; anne ve çocuk arasındaki sağlıklı iletişimi desteklemek, ergenlik dönemi ve bu süreçte yaşanabilecek fiziksel, duygusal ve psikolojik değişimlerle ilgili bilgiler masaya yatırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Anne-Çocuk Ergenlik Döneminde Birlikte” isimli seminere ev sahipliği yaptı.

Adolesan Jinekoloji Derneği iş birliğiyle ABB Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde; anne ve çocuk arasındaki sağlıklı iletişim, ergenlik döneminde yaşanabilecek fiziksel, duygusal ve psikolojik değişimlerle ilgili konular ele alındı.



Seminerde; Adolesan Jinekoloji Derneği Başkanı ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Emeritus Profesör Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Elemanı Prof. Dr. Fulya Tekşen ve Doç. Dr. Ayça Yorgancı konuşmacı olarak yer aldı.

CENGİZ: “SADECE ADOLESANLARIN DEĞİL, ANNELERİNİN DE EĞİTİLMESİ GEREKİYOR”

Adolesan Jinekoloji Derneği Başkanı ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Emeritus Profesör Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz, programla ilgili “Adolesan Jinekoloji Derneği olarak ergenlik dönemindeki genç kızlarımızın sorunları ya da bilgilendirilmesi ile ilgili bir derneğiz. Bu toplantıda da çok geniş bir katılım vardı. Bu da bizi çok mutlu etti. Çünkü sadece adolesanların değil, annelerinin de eğitilmesi gerekiyor. Biz de bu eğitimden yola çıktık. Önce bilgilendirelim sonra ihtiyaçları olursa tıbbi olarak yardımda bulunalım diye. O nedenle güzel bir toplantı oldu diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Personeli Nil Nihal Duman da seminerlerin devam edeceğini belirterek, “Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü olarak Adolesan Jinekoloji Derneği iş birliğiyle çocuk-ergen dönemi semineri serisine devam ediyoruz. Her ay düzenli olarak cumartesi günleri lokallerimizde seminerlerimiz devam edecektir. Bu sefer Konferans Salonu’nda geniş bir katılımla seminerimizi tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.