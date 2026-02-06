ABB'den asgari ücretli ve emeklilere 5 milyon 175 bin TL'lik sağlık desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Katılım Payı Desteği ile dar gelirli vatandaşların sağlık yükünü hafifletti. Uygulama kapsamında sosyal destek alan 38 bin 849 asgari ücretli ve emeklinin 5 milyon 175 bin 851 TL tutarındaki ilaç, reçete ve muayene katılım payı ABB tarafından ödendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal belediyecilik anlayışıyla sağlık alanındaki desteklerini artırarak sürdürüyor.

Ekonomik zorluklar karşısında emekli ve asgari ücretli vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği Sağlık Katılım Payı Desteği ile binlerce Ankaralının sağlık harcaması yükünü omuzlardan aldı.

Yaklaşık bir yıldır devam eden destek kapsamında bugüne kadar, Belediye’den sosyal destek alan 38 bin 849 emekli ve asgari ücretli vatandaşın eczanelerde ödediği 5 milyon 175 bin 851 TL 34 kuruşluk katılım payı ABB tarafından karşılandı. Destek sayesinde dar gelirli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşırken, cepten yapılan harcamalar da önemli ölçüde azaldı.

“VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Sacit Şahin, geçtiğimiz yıllarda uygulanan “Sağlığa El Ver” projesi kapsamında da 6 bin 450 vatandaşın eczanelere olan 4 milyon TL’lik borcunun ödendiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Asgari Ücretliye Destek Programı ve Emekli Destek Programı’mız kapsamında vatandaşlarımızın temel sağlık hizmetlerine erişimini Sağlık Katılım Payı Desteği ile kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar vatandaşlarımızın 5 milyon TL’yi aşan ilaç, reçete ve muayene katılım paylarının ödemesini gerçekleştirdik. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da nitelikli ve kapsayıcı sosyal destek programlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

VATANDAŞ DA ECZACILAR DA MEMNUN

Vatandaşların da eczacıların da projeden duyduğu memnuniyeti ifade eden Eczacı Funda Saliha Alakuş, “Belediye’mizin yapmış olduğu bu sağlık hizmetinden vatandaşlarımız memnun. Asgari ücret ve emekli maaşı malum çok düşük. Hastalarımızın ilaca erişim sırasında ceplerinden para çıksa da onu geri almaları çok güzel. Bunlar küçük meblağlar gibi gözükse de insanlar katılım paylarını öderken gerçekten çok zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

Eczane Teknisyeni İlyas Demirci ise “Daha önce hiç böyle bir proje olmamıştı. Bir nebze de olsa bu proje sayesinde hasta rahatlamış oluyor, biraz eli rahatlıyor. Asgari ücretlilerde ve emeklilerde veresiye sürecinde de azalmalar oldu” dedi.

ÖDEMELER BAŞKENT KARTLARA YATIRILIYOR

ABB’nin Asgari Ücretliye Destek Programı ile Emekli Destek Programı’ndan yararlanan vatandaşların başvurabildiği uygulamada; ilaç, reçete ve muayene katılım payları kapsama alınıyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, ödemesi yapılmış MEDULA reçetelerini https://sosyalhizmetler. ankara.bel.tr/ adresine yüklemeleri gerekiyor. Onaylanan başvuruların ödemeleri Başkent Kartlara yatırılıyor.