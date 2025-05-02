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ABB'den asgari ücretli ve emeklilere bir destek daha

ABB'den asgari ücretli ve emeklilere bir destek daha
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), asgari ücretli ve emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için Türkiye’de örnek bir uygulamaya imza attı. ''Sağlık Katılım Payı Desteği'' ile ABB’den sosyal destek alan Başkent Kart sahibi asgari ücretli ve emeklilerin ilaç, reçete ve muayene katılım payları Büyükşehir tarafından karşılanıyor. Uygulama kapsamında bugüne kadar başvurusu kabul edilen 4 bin 107 vatandaşa toplam 418 bin 195 TL ödeme yapıldı.

ABB, asgari ücretli ve emeklilerin temel sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Nisan ayında duyurduğu ‘Asgari Ücretliye Destek Programı’ kapsamında asgari ücretliler; nakit, doğalgaz, protein, kırtasiye, kantin, ulaşım, ekmek, süt desteği ve su indirimi gibi birçok imkândan yaralanabiliyor. Büyükşehir, şimdi de “Sağlık Katılım Payı Desteği” uygulamasıyla sosyal destek alan asgari ücretli ve emeklilerin sağlık harcamalarındaki yükünü hafifletiyor.

Sağlık Katılım Payı Desteği’ne, ABB’nin ‘Asgari Ücretliye Destek Programı’ ile ‘Emekli Destek Programı’ndan yararlanan vatandaşlar başvurabiliyor. İlaç, reçete ve muayene katılım paylarının karşılandığı uygulamayla, sosyal destek alan vatandaşların sağlık hizmetlerinden geri kalmaması ve ekonomik anlamda rahatlaması hedefleniyor.

NİSAN DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Mart ayında başlayan uygulamada, Mart dönemi başvuruları sonucu ödemeler Nisan ayında yapıldı. Bu kapsamda bugüne kadar ABB’den sosyal destek alan asgari ücretli ve emekli 4 bin 107 vatandaşın eczaneden ilaç alırken ödediği toplam 418 bin 195 TL’lik sağlık katılım payının ödemesi gerçekleştirildi. Şimdi sıra Nisan dönemi başvurularında… Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, Nisan 2025’e ait ve ödemesi yapılmış MEDULA reçetelerini 5 Mayıs 2025 günü saat 23.59’a kadar https://sosyalhizmetler. ankara.bel.tr/saglikyardimi/ basvuruyap adresine yüklemesi gerekiyor. Onaylanan başvuruların ödemeleri Mayıs’ın ikinci haftasında Başkent Kartlara yatırılacak ve ödeme bilgileri SMS ile bildirilecek.

“BU UYGULAMA DAHA ÖNCE HİÇ YAPILMADI”

Yeni uygulamayı Ankaralı eczacılar da memnuniyetle karşılıyor. Uygulamanın hastaların tedavilerinin devamlılığı açısından önemini vurgulayan eczacılar şunları söyledi:

-Şule Yılmaz: “Ekonomik sıkıntılar ve artan ilaç fiyatları nedeniyle ilaca erişimde güçlük çeken vatandaşlarımızın zorluklarını engellemek amacıyla, ABB’nin hazırlamış olduğu bu yeni projeyi eczacılar olarak destekliyoruz, yerinde ve anlamlı buluyoruz. Hastaların tedaviye devam etmeleri ve ilaca erişimleri hususunda çok kolaylık sağlayacağı kanaatindeyiz.”

-Cemal Yüzbaşı: “Bazı hastalar devamlı alması gereken raporlu, kronik ilaçlarda veya ayakta alması gereken salgınlarda, ağrılarda veya herhangi bir şeyde zorunlu alması gereken ilacı almakta zorlanıyor. Bu uygulama aslında çok kıymetli çünkü bu uygulama daha önce hiç yapılmadı. ABB’nin öncülük ettiği bu uygulamayı bütün belediyelerin de yapması çok kıymetli olacaktır çünkü hastalar bu katılım paylarını ödemekte çok zorlanıyor. Bu konuda belediyeyi arkalarında hissetmesi çok güzel, bizler için de çok güzel, hastalarımız için de çok güzel. Bu duyarlı davranış için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.”

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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