  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'den bağımlılıkla mücadelede örnek model

ABB'den bağımlılıkla mücadelede örnek model

ABB'den bağımlılıkla mücadelede örnek model
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bağımlılıkla mücadele devam ediyor. Lokman Hekim Üniversitesi iş birliğiyle hizmet verilen merkezde; kadın, erkek ve çocuklara yönelik yatılı tedavi hizmeti sunuluyor. Danışanlar, psikiyatrik tedavinin yanı sıra sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerle yeniden hayata kazandırılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) bağımlılıkla mücadele kapsamında Temelli’de hayata geçirdiği “Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi”, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından atıl durumdaki alanın yenilenmesiyle hizmete açılan merkezde, bağımlılıkla mücadele eden bireylere hem tıbbi hem de sosyal destek sağlanıyor.

HEM TEDAVİ HEM SOSYAL REHABİLİTASYON

ABB ile Lokman Hekim Üniversitesi iş birliğiyle faaliyetine devam eden merkezde; madde kullanımı, depresyon, bipolar bozukluk ve şizofreni gibi rahatsızlıkları bulunan bireyler için entegre servis hizmeti veriliyor. Ayrıca 18 yaş altı çocuklara yönelik ÇEMATEM servisi de merkez bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Toplam 39 yatak kapasitesine sahip merkezde kadın, erkek ve çocuk danışanlar için ayrı servisler bulunuyor.

Özgür Köy’de danışanlar, uzman psikiyatristler eşliğinde yatılı tedavi görürken aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılıyor. Kütüphane, spor aktiviteleri, grup terapileri ve atölye çalışmalarıyla bireylerin yeniden sosyal hayata kazandırılması hedefleniyor.

YILLIK ORTALAMA 450 HASTA

Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu ve Lokman Hekim Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Arıkan, merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Burada, 39 yatağımız, 4 tane de servisimiz var; kadın, erkek ve çocuk hastalarımız için. Yıllık ortalama 450 civarı hastamız oluyor. ‘Minnesota Modeli’ dediğimiz bir program uyguluyoruz. Daha çok grup terapileriyle giden bir program ve bağımlılıkta oldukça da iyi sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Tabii ki bağımlılıkta en önemli şey bağımlı olmamak. Olduktan sonra, bir duyarlılık kazanıyorsunuz ve yaşam boyu devam ediyor.”

Tedavi süreçlerinin kişiye özel planlandığını belirten Arıkan, danışanların ihtiyaçlarına göre terapi, ilaç desteği ve sosyal rehabilitasyon çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü ifade etti.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR

Yerel yönetim ve üniversite iş birliğiyle hayata geçirilen merkezin Türkiye’de örnek bir model olduğunu vurgulayan Arıkan, “Zaman zaman çevre illerden de geliyorlar, izliyorlar ya da ben gidip anlatıyorum oralarda nasıl yürüdüğünü, nasıl işlediğini. Böylelikle burayı, ‘Bir Türkiye modeli olur mu?’ diye düşünüyoruz gerçekten ve ben olacağına da inanıyorum. Çünkü bu model; hastaları etiketlemeyen, yargılamayan, ihtiyaçları olduğu an buraya gelmelerine yardımcı olan bir model” dedi.

Bu Haberleri Kaçırma...

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olan Sadakatsiz'in Nil'i evleniyor
İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olan Sadakatsiz'in Nil'i evleniyor
Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya fenomeni gelini Fatma Soydaş'ın aylık geliri dudak uçuklattı
Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya fenomeni gelini Fatma Soydaş'ın aylık geliri dudak uçuklattı
A Milli Takımımıza dünyaya damgasını vuran uğurlama!
A Milli Takımımıza dünyaya damgasını vuran uğurlama!
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın alacakları ve elinde altın olanları uyardı
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın alacakları ve elinde altın olanları uyardı
Sokak ortasında kan donduran aile faciası: Mermisi bitene kadar ateş etti!
Sokak ortasında kan donduran aile faciası: Mermisi bitene kadar ateş etti!
Ünlü oyuncu Serra Pirinç de yaz sezonuun açtı; bikinili tatil pozu sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Serra Pirinç de yaz sezonuun açtı; bikinili tatil pozu sosyal medyayı salladı
Türkiye'nin Amazonları dron kamerasında... ''Suların buluşması''nda büyüleyen manzara!
Türkiye'nin Amazonları dron kamerasında... ''Suların buluşması''nda büyüleyen manzara!
Adıyaman'da kanlı pusu: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar! Bir kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'da kanlı pusu: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar! Bir kişi hayatını kaybetti
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul metrosunda intihar şoku! İstasyon kapatıldı, seferler aksadı İstanbul metrosunda intihar şoku! İstasyon kapatıldı, seferler aksadı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki iplerini koparan neden ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki iplerini koparan neden ortaya çıktı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi! Döve döve öldürüp kaçtı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi! Döve döve öldürüp kaçtı! Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın alacakları ve elinde altın olanları uyardı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın alacakları ve elinde altın olanları uyardı Dilan-Engin Polat'ın Çeşme tatili dehşete dönüştü! Çiftin koruması silahlı saldırıda öldürüldü Dilan-Engin Polat'ın Çeşme tatili dehşete dönüştü! Çiftin koruması silahlı saldırıda öldürüldü Adıyaman'da kanlı pusu: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar! Bir kişi hayatını kaybetti Adıyaman'da kanlı pusu: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar! Bir kişi hayatını kaybetti A.B.İ'nin güzel Çağla'sı Afra Saraçoğlu'nun vedası olay oldu A.B.İ'nin güzel Çağla'sı Afra Saraçoğlu'nun vedası olay oldu Türkiye'nin Amazonları dron kamerasında... ''Suların buluşması''nda büyüleyen manzara! Türkiye'nin Amazonları dron kamerasında... ''Suların buluşması''nda büyüleyen manzara! Reha Muhtar'ın vasiyeti gündem oldu: ''Cenazeme gelmesin'' Reha Muhtar'ın vasiyeti gündem oldu: ''Cenazeme gelmesin'' Ünlü oyuncu Serra Pirinç de yaz sezonuun açtı; bikinili tatil pozu sosyal medyayı salladı Ünlü oyuncu Serra Pirinç de yaz sezonuun açtı; bikinili tatil pozu sosyal medyayı salladı
Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları artıyor, ancak yağışlar kapıda! Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları artıyor, ancak yağışlar kapıda! AK Partili 4 il başkanı ve yönetimi görevden alındı AK Partili 4 il başkanı ve yönetimi görevden alındı Ünlü Sunucu Reha Muhtar hayatını kaybetti; cenaze programı da belli oldu Ünlü Sunucu Reha Muhtar hayatını kaybetti; cenaze programı da belli oldu 2026 LGS sınav giriş yerleri açıklandı 2026 LGS sınav giriş yerleri açıklandı Türkiye'de yazın sessiz katili keneler bir kez daha can aldı: Bu aynı ilimizdeki 4'üncü ölüm! Türkiye'de yazın sessiz katili keneler bir kez daha can aldı: Bu aynı ilimizdeki 4'üncü ölüm! AK Parti'nin yeni Anayasa taslağı hazır! 50+1 şartı ve daraltılmış bölge sistemi dikkat çekti! AK Parti'nin yeni Anayasa taslağı hazır! 50+1 şartı ve daraltılmış bölge sistemi dikkat çekti! Özgür Özel'in hedefindeki CHP'li isimden Özel'e çok sert yanıt! Özgür Özel'in hedefindeki CHP'li isimden Özel'e çok sert yanıt! Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya fenomeni gelini Fatma Soydaş'ın aylık geliri dudak uçuklattı Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya fenomeni gelini Fatma Soydaş'ın aylık geliri dudak uçuklattı Ünlü ekonomist Hakan Kara'dan dikkat çeken erken seçim analizi Ünlü ekonomist Hakan Kara'dan dikkat çeken erken seçim analizi Sokak ortasında kan donduran aile faciası: Mermisi bitene kadar ateş etti! Sokak ortasında kan donduran aile faciası: Mermisi bitene kadar ateş etti!