ABB'den başkent trafiğine kaynak önlemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin trafikte yaşadığı sıkıntıların önüne geçmek ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla yeni bir çalışmaya daha imza attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Trafik Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla kent genelinde belirlenen 35 noktada delinatör çalışması yapıldı. Uygulamayla; kaynak olarak tabir edilen kavşak katılımlarında ve ana arter bağlantılarında meydana gelen trafik akışı ihlallerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ABB ekipleri ve Trafik Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla kent genelinde trafik akışında sorun yaşanan 35 nokta belirlendi.

Bu noktalarda hayata geçirilen delinatör uygulaması ile trafikte kaynak olarak tabir edilen kavşak katılımlarında ve ana arter bağlantı yollarında meydana gelen trafik ihlallerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TOPLAM 35 NOKTADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trafik akışının rahatlatılması amacıyla delinatör çalışması gerçekleştirilen toplam 35 nokta ise şöyle:

“Mevlana Bulvarı – Bahriye Üçok Caddesi Kesişimi, Mevlana Bulvarı – Taurus Kavşağı, İnönü Bulvarı – Aşkabat Caddesi Dönüş Varyantı, İnönü Bulvarı Üzeri Karayolları Gen. Müd. Önü, Bağdat Caddesi – 169 Cadde Kesişimi, Turgut Özal - 1 Bulvarı – Etlik Caddesi Dönüş Varyantı, İstanbul Caddesi – Şht. Yaşar Akansel Sokak Kesişimi, İstanbul Caddesi –Kazım Karabekir Caddesi Kesişimi, Anadolu Bulvarı Üzeri, Keçiören Şefkat Mahallesi Felek Caddesi – 39. Cadde Kesişimi, Kazım Karabekir Caddesi – Sebze Bahçeleri Caddesi Kesişimi, Çankaya Caddesi Üzeri, Çetin Emeç Bulvarı – 1322 Cadde Kesişimi, İncek Bulvarı Üzeri – Türkiye Adalet Akademisi Dönüşü, Çankaya Caddesi Üzeri – Atakule Önü, Atatürk Bulvarı Üzeri, Atatürk Bulvarı – Necatibey Caddesi Kesişimi, Mevlana Bulvarı – Dikmen Caddesi Dönüşü, Çetin Emeç Bulvarı – Ceyhun Atıf Kansu Caddesi, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı – Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Dönüş Varyantı, Turan Güneş Bulvarı – Doğukent Caddesi Kesişimi, Turan Güneş Bulvarı – Zülfü Tigrel Caddesi Kesişimi, Anadolu Bulvarı – Optimum AVM önü, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı – ASO 1. Bölge Giriş Ayrımı, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı – Şeker Fabrikası Yol Ayrımı, Anadolu Bulvarı – Ankapark Önü.”

