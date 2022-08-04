ABB'den Başkent'e yepyeni ve modern görünümlü 2 yeni yeşil alan

Başkentte yeşil alan atağını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, iki yeni yeşil alanı daha Başkente kazandırdı. Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Gökay Caddesi yanında bulunan 41 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Gökay Caddesi Park Alanı ve yaklaşık 13 bin 500 metrekare alana kurulu Mamak Kusunlar Parkı hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde başlattığı yeşil alan atağı devam ediyor.

Şehre nefes aldıracak yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi son olarak 41 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Gökay Caddesi Park Alanı ile yaklaşık 13 bin 500 metrekare alana kurulu Mamak Kusunlar Parkı’nı hizmete açtı.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Başkentteki yeşil alanların sayısını artıran Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi’ndeki Gökay Caddesi yanında bulunan ‘Gökay Caddesi Park Alanı’nın yapımını tamamlayarak hizmete açtı.

41 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Gökay Caddesi Park Alanı’nda bulunan paten pisti, basketbol ve voleybol sahaları, köpek gezdirme alanı, çocuk oyun alanı, bisiklet macera parkuru, bisiklet yolu, kaykay pisti, oturma ve dinlenme alanları sayesinde bölge halkı keyifli zaman geçirecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Gökay Parkı’na tam not veren Başkentliler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ecrin Elif Çırak: “Arkadaşlarımla birlikte parkta çok eğleniyoruz. Oyunlar oynuyoruz.”

-Osman Saatçi: “Gökay Parkı çok güzel olmuş, çok beğendim.”

-Leyla Havşar: “Gökay Parkı evime çok yakın, çok beğendim.”

-İkbal Naz Işılak: “Gökay Parkına arkadaşlarımla beraber geliyorum. Çok beğendik oyunlar oynuyoruz.”

-Aysel Yeşilkaya: “Etimesgut’a yeni taşındım. Gökay Parkı’nı çok beğendim.”

-Ayşe Türkmen: “Gökay Parkı’na yakın bir sitede oturuyorum. Önceden burası bayağı otluk bir alandı. Şimdi ise yürüyüş alanlarında yürüyüş yapabiliyorum çok beğendim.”

MAMAK KUSUNLAR PARKI DA BAŞKENTLİLERLE BULUŞTURULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca yaklaşık 13 bin 500 metrekare alana kurulu Mamak Kusunlar Parkı’nın da yapımını tamamlayarak hizmete açtı.

Mamaklıların gönül rahatlığıyla vakit geçirmesini sağlamak amacıyla inşa edilen ve her yaştan mahalle sakinine hitap eden Mamak Kusunlar Parkı içerisinde; kreş, fitness alanı, basketbol sahası, engelli oyun grubu, oturma ve piknik alanları, bisiklet ve koşu yolu, ahşap çocuk oyun grubu, tuvalet ile otopark alanları yer alıyor.