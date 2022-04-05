ABB'den Başkent'te bahar temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının sona ermesiyle birlikte Başkent’te geniş kapsamlı bahar temizliği başlattı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, bir ay boyunca 98 personel, 16 tanker, 14 basınçlı yıkama aracından oluşan 30 ekiple cadde ve bulvarlarda 7/24 esasına göre aralıksız temizlik çalışması gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkentlilerin sağlıklı ve temiz bir kent ortamında yaşamasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, kış şartlarından çıkan Başkent’i bahara hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

1 AY BOYUNCA BAHAR TEMİZLİĞİ DEVAM EDECEK

Cadde ve bulvarlarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs durak ve çevreleri başta olmak üzere üst geçitler, bariyerler, kaldırımlar ve yollarda ayrı ayrı araçlar ve özel ekipmanlarla sürdürülen detaylı temizlik çalışmaları Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 7/24 esasına göre yapılıyor.

Toplam 98 personel, 16 tanker ve 14 basınçlı yıkama aracından oluşan 30 ekip, bahar temizliği kapsamında Başkent’te kış aylarında kar ve buzlanmayla mücadele çalışmaları sırasında kullanılan tuzların temizliğini de gerçekleştiriyor.