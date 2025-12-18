ABB'den ''Bir Türkiye Hayali'' konulu söyleşi

  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin kültür ve düşünce dünyasının zenginleştirilmesi amacıyla yeni bir buluşma serisi başlattı. “Kocatepe Sohbetleri” adını taşıyan serinin ilk konuğu ise eğitim alanındaki çalışmaları ve toplumsal katkılarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Prof. Dr. Selçuk Şirin oldu.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “Kocatepe Sohbetleri”nde Başkentliler, ilham veren isimlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak.

SÖYLEŞİNİN ARDINDAN İMZA ETKİNLİĞİ

ABB tarafından yenilenmesinin ardından tekrar hizmete açılan Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kocatepe Sohbetleri”nin ilk konuğu ise eğitim alanındaki akademik çalışmaları ve toplumsal katkılarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Prof. Dr. Selçuk Şirin oldu.

Başkentlilerin; Prof. Dr. Selçuk Şirin’in eğitim, toplum ve gelecek perspektifine dair değerlendirmelerini ilgiyle dinlediği söyleşinin ardından da imza etkinliği düzenlendi.

Prof. Dr. Selçuk Şirin’in kendi alanının kanaat önderlerinden biri olduğunu belirten Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, “Ankara’nın Başkent oluşunun 102’nci yıl dönümünde Kocatepe Kültür Merkezi’ni yeniden hizmete açtık. Bugün de Kocatepe Sohbetleri markası adı altında Selçuk Şirin hocamızı davet ettik. Prof. Dr. Selçuk Şirin kendi alanının kanaat önderlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Biz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kültür merkezimizi çok daha aktif kültür sanat etkinlikleriyle, edebiyat etkinlikleriyle dolu dolu geçirmek istiyoruz” dedi.

