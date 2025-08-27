ABB'den çocuklara özel ücretsiz oyun odaları
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle faaliyet gösteren ücretsiz yarı zamanlı oyun odaları yeni dönem için kapılarını açıyor. 3-6 yaş arası çocuklara yönelik oyun odaları, 10 ilçedeki 18 merkezde hizmet veriyor. Oyun odalarında erken çocukluk eğitim desteğinin yanı sıra ücretsiz gıda ve kırtasiye desteği de sağlanıyor. Başvurular https://oyunodalari.ankara.bel.tr adresinden yapılabilecek.
ABB ile UNICEF iş birliğinde, “Yerelde Erken Çocukluk Eğitimi Destek Projesi” kapsamında 2020, 2021 ve 2022 doğumlu çocukların faydalanabileceği ücretsiz yarı zamanlı oyun odaları hizmet vermeye devam ediyor.
EĞİTİM, GIDA VE KIRTASİYE DESTEĞİ
Çankaya, Altındağ, Polatlı, Yenimahalle, Elmadağ, Sincan, Mamak, Keçiören, Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinde yeni dönem hazırlıklarını tamamlayan oyun odaları, Kadın Lokalleri, Çocuk Kulüpleri ve Aile Yaşam Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteriyor.
Toplam 18 merkezde sabah ve öğle gruplarıyla birlikte açılan 23 oyun odasında çocuklara hem erken çocukluk eğitimi hem de ücretsiz gıda ve kırtasiye desteği veriliyor.
KAYITLAR BAŞLADI
Oyun odaları için kayıtlar, 26 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla alınmaya başladı. Başvurular https://oyunodalari.ankara. bel.tr adresinden yapılabiliyor. 18 merkezdeki oyun odalarının adresleri ise şu şekilde:
• Ahmetler Çocuk Kulübü Oyun Odası
Kültür Mahallesi, Libya Caddesi, Çaldıran Sokak, No: 20 Kolej, Çankaya
0312 430 60 81 – 0312 430 60 83
• Aktepe Çocuk Kulübü Oyun Odası
Bademlik Mahallesi, Itri Caddesi, No: 16/A Aktepe, Keçiören
0312 357 06 66
• Osmanlı Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası
Aşağı Eğlence Mahallesi, Adnan Yüksel Caddesi, No: 2 Keçiören
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
• Esertepe Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası
Esertepe Mahallesi, Şehit Mustafa Erciyes Caddesi, No: 3 Esertepe Rekreasyon Alanı, Keçiören
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
• Kuşcağız Kadınlar Lokali Oyun Odası
Kuşcağız Mahallesi, Sanatoryum Caddesi, No: 273 Keçiören
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
• Hasanoğlan Kadınlar Lokali Oyun Odası
Havuzbaşı Mahallesi, Belediye Sokak, No: 1 Elmadağ
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
• Kuzey Yıldızı Oyun Odası
Baraj Mahallesi, Malazgirt Caddesi, No: 3/11 Altındağ
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
• Altındağ Çocuk Kulübü Oyun Odası
Örnek Mahallesi, Altındağ Caddesi, No: 31 Dışkapı, Altındağ
0312 317 59 27
• Polatlı Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası
Zafer Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, No: 84/A Polatlı
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
• Çubuk Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası
Atatürk Mahallesi, Leylak Sokak, No:2 Çubuk
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
• Sincan Kadınlar Lokali Oyun Odası
Akşemsettin Mahallesi, Bosna Caddesi, No: 56 Sincan
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
• Sincan Çocuk Kulübü Oyun Odası
Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi, Belediye İş Merkezi, No: 23/118 Sincan
0312 268 81 87
• Sincan Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası
Yunus Emre Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 14 Sincan
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
• Yahyalar Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası
Aşağı Yahyalar Mahallesi, 990. Sokak, No: 1-1/A Yenimahalle
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
• Demetevler Kadınlar Lokali Oyun Odası
Demetevler Mahallesi, İvedik Caddesi, Karşıyaka İş Merkezi, Kat: 2 No: 486/2 Yenimahalle
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
• Mutlu Çocuk Kulübü Oyun Odası
Mutlu Mahallesi, İmam Alim Sultan Caddesi, No: 59 Mamak
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
• Şafaktepe Kadınlar Lokali Oyun Odası
Şafaktepe Mahallesi, Şafaktepe Parkı, Taşlıçay Caddesi, No: 3 Mamak
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
• Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası
Fatih Mahallesi, Ankara Bulvarı, No: 295 Kahramankazan
0312 507 36 20 – 0312 507 24 26
