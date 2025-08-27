ABB'den çocuklara özel ücretsiz oyun odaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle faaliyet gösteren ücretsiz yarı zamanlı oyun odaları yeni dönem için kapılarını açıyor. 3-6 yaş arası çocuklara yönelik oyun odaları, 10 ilçedeki 18 merkezde hizmet veriyor. Oyun odalarında erken çocukluk eğitim desteğinin yanı sıra ücretsiz gıda ve kırtasiye desteği de sağlanıyor. Başvurular https://oyunodalari.ankara.bel.tr adresinden yapılabilecek.

ABB ile UNICEF iş birliğinde, “Yerelde Erken Çocukluk Eğitimi Destek Projesi” kapsamında 2020, 2021 ve 2022 doğumlu çocukların faydalanabileceği ücretsiz yarı zamanlı oyun odaları hizmet vermeye devam ediyor.

EĞİTİM, GIDA VE KIRTASİYE DESTEĞİ

Çankaya, Altındağ, Polatlı, Yenimahalle, Elmadağ, Sincan, Mamak, Keçiören, Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinde yeni dönem hazırlıklarını tamamlayan oyun odaları, Kadın Lokalleri, Çocuk Kulüpleri ve Aile Yaşam Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Toplam 18 merkezde sabah ve öğle gruplarıyla birlikte açılan 23 oyun odasında çocuklara hem erken çocukluk eğitimi hem de ücretsiz gıda ve kırtasiye desteği veriliyor.

KAYITLAR BAŞLADI

Oyun odaları için kayıtlar, 26 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla alınmaya başladı. Başvurular https://oyunodalari.ankara. bel.tr adresinden yapılabiliyor. 18 merkezdeki oyun odalarının adresleri ise şu şekilde:

• Ahmetler Çocuk Kulübü Oyun Odası

Kültür Mahallesi, Libya Caddesi, Çaldıran Sokak, No: 20 Kolej, Çankaya

0312 430 60 81 – 0312 430 60 83

• Aktepe Çocuk Kulübü Oyun Odası

Bademlik Mahallesi, Itri Caddesi, No: 16/A Aktepe, Keçiören

0312 357 06 66

• Osmanlı Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası

Aşağı Eğlence Mahallesi, Adnan Yüksel Caddesi, No: 2 Keçiören

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26

• Esertepe Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası

Esertepe Mahallesi, Şehit Mustafa Erciyes Caddesi, No: 3 Esertepe Rekreasyon Alanı, Keçiören

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26

• Kuşcağız Kadınlar Lokali Oyun Odası

Kuşcağız Mahallesi, Sanatoryum Caddesi, No: 273 Keçiören

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26

• Hasanoğlan Kadınlar Lokali Oyun Odası

Havuzbaşı Mahallesi, Belediye Sokak, No: 1 Elmadağ

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26

• Kuzey Yıldızı Oyun Odası

Baraj Mahallesi, Malazgirt Caddesi, No: 3/11 Altındağ

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26

• Altındağ Çocuk Kulübü Oyun Odası

Örnek Mahallesi, Altındağ Caddesi, No: 31 Dışkapı, Altındağ

0312 317 59 27

• Polatlı Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası

Zafer Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, No: 84/A Polatlı

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26

• Çubuk Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası

Atatürk Mahallesi, Leylak Sokak, No:2 Çubuk

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26

• Sincan Kadınlar Lokali Oyun Odası

Akşemsettin Mahallesi, Bosna Caddesi, No: 56 Sincan

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26

• Sincan Çocuk Kulübü Oyun Odası

Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi, Belediye İş Merkezi, No: 23/118 Sincan

0312 268 81 87

• Sincan Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası

Yunus Emre Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 14 Sincan

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26

• Yahyalar Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası

Aşağı Yahyalar Mahallesi, 990. Sokak, No: 1-1/A Yenimahalle

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26

• Demetevler Kadınlar Lokali Oyun Odası

Demetevler Mahallesi, İvedik Caddesi, Karşıyaka İş Merkezi, Kat: 2 No: 486/2 Yenimahalle

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26

• Mutlu Çocuk Kulübü Oyun Odası

Mutlu Mahallesi, İmam Alim Sultan Caddesi, No: 59 Mamak

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26

• Şafaktepe Kadınlar Lokali Oyun Odası

Şafaktepe Mahallesi, Şafaktepe Parkı, Taşlıçay Caddesi, No: 3 Mamak

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26

• Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi Oyun Odası

Fatih Mahallesi, Ankara Bulvarı, No: 295 Kahramankazan

0312 507 36 20 – 0312 507 24 26