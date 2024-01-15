ABB'den çok sert açıklama: ''Ankara halkı cezalandırılıyor''

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Esenboğa Havalimanı – Ankara Merkez Arası Yolcu Taşımacılığı konusunda Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü'ne çok sert bir açıklama yapıldı.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan o açıklama:

“Cezalandırılan Ankara Büyükşehir Belediyesi değil, Ankara halkının ta kendisidir.”

Esenboğa Havalimanı – Ankara Merkez Arası Yolcu Taşımacılığı Hakkında Açıklama

Esenboğa Havalimanı - AŞTİ – Kızılay güzergâhında yolcu taşımacılığı yapmakta olan BELKO AİR firmasının ihale süresi 4 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı. Bu nedenle 5 Nisan 2023 Çarşamba gününden itibaren 442 AŞTİ -15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı - Havalimanı hattında EGO Genel Müdürlüğü otobüsleriyle hizmet verilmeye başlandı.

Sürecin ardından Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğüne birçok kez Havalimanı içerisinde otobüs depolama - bekleme alanlarıyla ilgili yer tahsisi yapılmasına dair yazı yazılmasına rağmen olumlu cevap alınamamıştır. Bu süreçte eski adı BELKO AİR, yeni adı ANKARA AİR olan firmanın sözleşmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmış ve bekleme - depolama alanları tahsisi devam etmiştir.

ANLAMLANDIRAMIYORUZ!

Ulaşımı 80 TL ile gerçekleştiren firmaya, EGO Genel Müdürlüğü ile sözleşmesi bitmesine rağmen ihalesiz sözleşme uzatımı yapılarak depolama alanı tahsis edilmiştir. 50 TL’lik ücretle halkın çıkarına resmi taşımacılık yapan EGO otobüslerine ise bu alanın tahsis edilmemesi manidardır.

Burada cezalandırılan Ankara Büyükşehir Belediyesi değil, Ankara halkının ta kendisidir.

EGO Genel Müdürlüğü, konforlu ulaşım amacıyla geniş bagaj hacimli 15 adet otobüs almasına rağmen yer tahsisi gerçekleştirilmediği için bunların 6 adedini faal olarak çalıştırabilmektedir.

Hal böyle iken vatandaşın yanında kamu kurumunun zararı da söz konusudur.

Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğünün yer tahsisi sürecini Ankara halkının lehine hızlandırmasını talep ediyor, konunun sıkı bir şekilde takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.