ABB'den Çubuk'ta ''Arıcılıkta Koloni Yönetimi'' eğitimi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk’ta arıcılık yapan yetiştiricilere yönelik “Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi” eğitimi düzenlendi. Çubuk Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde; kışlatma süreci sonrası koloni yönetimi, ilkbahar dönemine geçişte dikkat edilmesi gereken hususlar ve iklim değişikliğinin koloni biyolojisi üzerindeki etkileri karşısında alınabilecek önlemler detaylarıyla anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla yetiştiricilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Arı üreticilerinin geleneksel yöntemlerin dışına çıkıp modern üretimle daha kaliteli ve verimli bal elde edebilmesi ve arıcıların daha fazla bilinçlenebilmesi amacıyla Çubuk’ta “Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi” eğitimi düzenlendi.

Çubuk Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde; kışlatma süreci sonrası koloni yönetimi, ilkbahar dönemine geçişte dikkat edilmesi gereken hususlar ve iklim değişikliğinin koloni biyolojisi üzerindeki etkileri karşısında alınabilecek önlemler detaylarıyla anlatıldı. Ankara genelinde teknik arıcılığın geliştirilmesi, arı yetiştiricilerinin iklim değişikliğine uyum sürecinin güçlendirilmesi ve sahada karşılaştıkları güncel sorunlara yönelik bilgiler alanında uzman eğitmenler tarafından sunumlarla paylaşıldı. Eğitime Çubuk bölgesinde arıcılık yapan yaklaşık 150 kişi katıldı.

“ARTAN GIDA İHTİYACI VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ PROFESYONEL DÜŞÜNMEMİZİ İSTİYOR”

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, “Kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere çeşitli konularda yardımcı olmak amacıyla Ankara kırsalında pek çok faaliyette bulunuyoruz. Bu iklim krizinde alternatif ürünleri yetiştirmemizle ilgili önerilerde bulunduk. Sektörde nasıl zorluklar yaşandığını biliyoruz. Son derece önemli bir konu haline geldi. Dünyada artan gıda ihtiyacı ve iklim değişiklikleri bizim daha profesyonel düşünmemizi istiyor. Bir araya gelip bilgilerimizi tazelememiz lazım. Ekilebilir topraklarda daha fazla ürün almak amacıyla biz her zaman sahadayız” diye konuştu.

ABB Ziraat Yüksek Mühendisi ve Eğitimci Suat Musabeşeoğlu ise şunları söyledi:

“Tüm ilçelerde olduğu gibi ilimizdeki teknik arıcılığı geliştirilmesi, küresel iklim değişikliği sürecinde arıcılarımızın bu süreçten en az şekilde etkilenmesi ve verimli olarak arıcılık faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için Arıcılık eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çubuk bilindiği gibi doğal florasıyla kovan sayısının yoğun olmasıyla birlikte önemli üretim potansiyelleri olan ilçelerimizden bir tanesi. Burada arıcılarımızın sorularını yanıtladık. Sorunlarını notlar olarak aldık. Ve buradaki faaliyetleri, arıcılık çalışmaları daha da ileriye götürebilmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

ÜRETİCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Sorularını yöneltme imkânı bulan arı yetiştiricileri eğitimle ilgili memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Adem Erbasan: “Bilgilendirmeden fayda sağladık. Arıcılıkla ilgili bilgiler yararlı oldu. Biz tohum desteği de aldık ekonomimize katkısı oluyor.”

-Bayram Ali Yeşilyurt: “Eskiden çok kurslar aldık köyde arılarda dağıttık. Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla eskiye göre eğitimde ve arıcıkta büyük gelişme var. Bu eğitimler faydalı oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin amacı halkın eğitimi, üretimi geliştirme, çiftçinin gelir kalemini artırmak… Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz.”

-Haydar Kolcu: “Çok güzel oldu eğitim. Büyükşehir Belediye Başkanları iyi ki bu desteği yapıyor. Çok memnunuz tüm hizmetlerden. Gezginci arıcıyım uzun yıllardan beri. O nedenle bilgiler yararlı oldu.”

