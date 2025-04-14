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ABB'den Dünya Parkinson Hastalığı Günü'nde farkındalık etkinliği

ABB'den Dünya Parkinson Hastalığı Günü'nde farkındalık etkinliği
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Ankara Büyükşehir Belediyesi “Dünya Parkinson Hastalığı Günü” nedeniyle farkındalık etkinliği düzenledi. Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen “Parkinson ile Kaliteli Yaşam İçin Harekete Geç!” adlı etkinlikte; hastaların yutkunması, bilişsel işlevler rehabilitasyonu ve egzersiz eğitimleri konularında bilgiler verilirken uzman doktorlarla hasta ve hasta yakınları deneyimlerini paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Parkinson Hastalığı Günü” kapsamında, Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği iş birliğiyle farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. “Parkinson ile Kaliteli Yaşam İçin Harekete Geç!” etkinliğinde; hastalar, hasta yakınları ve uzman doktorlar katıldı.

HASTALIKTA ERKEN TANININ ÖNEMİ VURGULANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda düzenlenen etkinlik kapsamında; Parkinson hastalığında yutkunma sorunları, bilişsel işlevlerin rehabilitasyonu ve egzersizlerin hastalıkla mücadeledeki rolü üzerine bilgiler verildi. Alanlarında uzman doktorlar, hastalığın yönetiminde erken tanının önemi vurgulandı.

Katılımcılar, düzenlenen soru-cevap bölümleri sayesinde hem uzman görüşlerine başvurdu hem de kendi deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Hasta ve hasta yakınları, yaşam kalitesini artırmaya yönelik kişisel hikâyelerini aktarırken, doktorlar ise güncel gelişmeleri paylaştı.

ABB YAŞLI NÜFUSUN YANINDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, toplumda Parkinson hastalığına yönelik bilincin artırılması ve hastaların sosyal yaşamla bağının güçlendirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “Parkinson hastalığı, yaşla birlikte görülme sıklığı artan ve bireylerin günlük yaşamını etkileyen bir rahatsızlıktır. Ancak şunu bilmeliyiz ki, uygun yaşam desteği, moral ve sosyal katılım ile bireyler hayatlarına anlamlı ve üretken bir şekilde devam edebilmektedir. Bizler, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal destek hizmetleri sunmaya ve bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Özellikle yaşlı nüfusumuzun yaşam kalitesini artırmak için yürüttüğümüz evde bakım hizmetleri, danışmanlık hizmetleri ve farkındalık eğitimleriyle Parkinson gibi hastalıklarla mücadelede önemli bir katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

HEDEF DAHA FAZLA KENTE ULAŞMAK

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer, Parkinson hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek için daha fazla kentte eş zamanlı toplantı yapmayı hedeflediklerini belirterek, “Bize Ankara Büyükşehir Belediyesi de hem lokasyon açısından destek oldular hem de duyurularımızı yaptılar. Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi ile beraber Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği olarak ortak bir etkinlik yapmaktayız. Toplantımızda hastalarımızla masalarda sohbetlerimiz oldu. Kendilerine fizyoterapistler tarafından günlük hayatta uygulayabilecekleri pratik bilgiler verildi” dedi.

“HASTALIĞIN SIKLIĞI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR”

Parkinson hastalığının, hareket kabiliyeti ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapan Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gül Yalçın Çakmaklı ise şu bilgileri verdi:

“Hastalığın tanımlandığından bu yana 200 yıldan fazla zaman geçmiş durumda. Hastalığın sıklığı günden güne artıyor. Bunun sebebinin maruz kaldığımız çevresel toksinler olduğu düşünülüyor. Hastalığın belirtileri ellerde titreme, hareket yavaşlığı, eklem hareketlerinde katılık şeklinde ortaya çıkıyor. Aynı zamanda konuşmada yavaşlama, yutkunmada yavaşlama gibi belirtiler de olabiliyor. Bu belirtiler ortaya çıktığı zaman genelde hastalarımız tanı alıyor ama hastalığın aslında bundan çok daha geriye uzanan bir süreci var. Hastalığın belirtileri kabızlık, uykuda istem dışı hareketler ve koku alma azlığı gibi ön belirtilerle kendini gösteriyor. Biz Parkinson hastalığıyla uğraşan hekimler olarak Parkinson hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak, bu tür belirtileri yaşayan hastalarımızın erken dönemde doktora başvurarak tedavi olmalarını sağlamak yönünde çaba gösteriyoruz.”

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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