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ABB'den ebeveynlere özel bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi

ABB'den ebeveynlere özel bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle “Dijital İnternet Güvenliği Ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” düzenlendi. Uzman eğitmenler eşliğinde Sincan Harikalar Diyarı Kadınlar Lokali’nde düzenlenen eğitime katılanlara kumar, sigara, alkol, internet ve madde bağımlılığı konuları ve çocukları bağımlıktan uzak tutmanın yolları anlatıldı.

Bağımlılıkla mücadele alanında çeşitli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, farkındalık yaratacak eğitimlerini de aralıksız sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sağlık İşleri Daire Başkanlıkları iş birliğiyle ebeveynlere özel “Dijital İnternet Güvenliği Ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” düzenlendi.

AMAÇ: ÇOCUKLARI BAĞIMLILIĞIN HER TÜRÜNDEN UZAK TUTMAK

Çocukları bağımlığının her türünden uzak tutmak amacıyla Sincan Harikalar Diyarı Hanımlar Lokali’nde düzenlenen eğitimde alanında uzman eğitmenler ebeveynlere kumar, sigara, alkol, internet ve madde bağımlılığı konularını ve onları bağımlıktan uzak tutmanın yollarını anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratacak eğitimlerine devam edeceklerini dile getiren Sosyolog Işıl Gürpınar şu ifadeleri kullandı:

“Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle Bağımlıkla Mücadele ve Farkındalık eğitimlerimiz, ebeveynlere bağımlılık konusunda farkındalık uyandırmak için gerçekleştirilmektedir. 18 yaş altı çocuklar günümüzde özellikle internet ve kumar olmak üzere bağımlılığın her türlüsüyle karşı karşıya kalmaktadır. Bizler Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Kadınlar Lokalleri ve Aile Yaşam Merkezleri aracılığıyla anne ve babalara ulaşarak çocuklarımızı bağımlılığın her türlüsünden uzak tutmak için çaba gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.”

EBEVEYNLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Bağımlıkla mücadelede farkındalık yaratmak için düzenlenen eğitime katılan ebeveynler program için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Begüm Aydemir: “Eğitim gayet faydalı geçti hem aileler için hem de ebeveyn adayları için gayet verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Teknoloji, sigara, uyuşturucu ve yasaklı maddeler bağımlılığı ve ailelere alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi.”

-Eda Ceylan: “Eğitim güzel geçti, her şeyi bildiğimi zannediyordum fakat birkaç gözümden kaçırdığım şeyi de burada fark ettim. Bugün burada, bağımlılıkların neden kaynaklandığı, onlarla nasıl savaşabiliriz, çocuklarımız eğer bağımlıysa anlayabilmek için neler yapmalıyız, onlara nasıl yaklaşmalıyız, onlara konuşurken nasıl davranmalıyız gibi konularda bilgiler aldık.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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