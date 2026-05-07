  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'den ebeveynlere yönelik akran zorbalığı farkındalık eğitimi

ABB'den ebeveynlere yönelik akran zorbalığı farkındalık eğitimi

ABB'den ebeveynlere yönelik akran zorbalığı farkındalık eğitimi
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Akran Zorbalığı Farkındalık Eğitimi” programları devam ediyor. Esertepe Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim programı ile çocukların güvenli, mutlu ve sağlıklı ortamlarda gelişimlerini sürdürebilmesi için ebeveynlerle bir araya gelerek akran zorbalığının tanınması, etkilerinin değerlendirilmesi ve çözüm yollarına ilişkin farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Akran Zorbalığı Farkındalık Eğitimi” programları devam ediyor.

İlki Çayhane Çocuk Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimin ikincisi Esertepe Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenirken eğitime yaklaşık 70 ebeveyn katıldı. Eğitim programı ile çocukların güvenli, mutlu ve sağlıklı ortamlarda gelişimlerini sürdürebilmesi için ebeveynlerle bir araya gelerek akran zorbalığının tanınması, etkilerinin değerlendirilmesi ve çözüm yollarına ilişkin farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Sosyolog ve Aile Danışmanı Zuhal Arıduru, eğitime ilişkin şunları söyledi:

“Bu eğitimin temel amacı akran zorbalığının sadece çocuklar arasında yaşanan bir sorun olmadığını ebeveyn tutumlarının bu noktada ne kadar belirleyici olduğunu gösterdik. Katılımcılarımıza çocuklarla sağlıklı iletişim kurmaları, onları doğru gözlemeleri için rehberlik etmiş olduk. Hedefimiz her çocuğun her alanda kendini güvende hissettiği, anlaşıldığı, duyulduğu empati dolu bir gelecek inşa etmek.”

KATILIMCILARDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Eğitime yoğun ilgi gösteren katılımcılar, eğitimin verimli geçtiğini vurgulayarak düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sibel Çakmak: “18 yaşında oğlum var. Akran zorbalığına biz de maruz kaldık. Bu seminerlerin fayda sağladığını düşünüyorum. Belediyenin bu imkânından yararlanmak çok güzel. Hocalarımız işlerinde uzmanlar.”

-Elif küçük: “Benim de bir kızım var, liseye gidiyor. Çok akran zorbalığı yaşadık. Seminere bilgi almak için geldim. Teşekkür ediyorum belediyenin bize verdiği bu eğitimler için. Çocuklarımızı ona göre yetiştirmemiz lazım. Dinleyeceğiz ve uygulayacağız.”

-Türkan Yıldırım: “Belediyemizin bu hizmeti vermesi çok güzel. Faydası olacağına eminim. Öğrendiklerim eşime, dostuma, arkadaşlarıma çevremdeki çocuklara faydalı olabilecek. Çok iyi oldu, çok güzel eğitimler bunlar. Ailelerin katılımları çok güzel hocalarımız çok güzel eğitim verimli geçti.”

Bu Haberleri Kaçırma...

17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada
17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada
Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı!
Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı!
Kötü koku ihbarının altından dram çıktı: ''Bir yıldır dışarı çıkmıyorum''
Kötü koku ihbarının altından dram çıktı: ''Bir yıldır dışarı çıkmıyorum''
Türkiye'nin yeşil cennetinde pes dedirten görüntüler
Türkiye'nin yeşil cennetinde pes dedirten görüntüler
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kayınvalide, kızını vuran damadını öldürdü
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kayınvalide, kızını vuran damadını öldürdü
Altın fiyatları hızla yükselirken İslam Memiş'ten olay olacak bir tahmin geldi
Altın fiyatları hızla yükselirken İslam Memiş'ten olay olacak bir tahmin geldi
Yeşilçam'ın efsanesi yıllara meydan okuyor! 72 yaşındaki son haliyle sosyal medyayı salladı
Yeşilçam'ın efsanesi yıllara meydan okuyor! 72 yaşındaki son haliyle sosyal medyayı salladı
Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!''
Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!''
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tanju Özcan'dan mahkemede yasak aşk savunması: ''Eşime bir özür borcum var!'' Tanju Özcan'dan mahkemede yasak aşk savunması: ''Eşime bir özür borcum var!'' Vergi borçlarına 72 ay taksit, miras vergisi düzenlemesi komisyondan geçti! Vergi borçlarına 72 ay taksit, miras vergisi düzenlemesi komisyondan geçti! Hafta sonu planınızı güncelleyin: Sıcaklıklar artıyor derken sağanak yağışlar geri dönüyor! Hafta sonu planınızı güncelleyin: Sıcaklıklar artıyor derken sağanak yağışlar geri dönüyor! Uzak Şehir’de büyük veda! İzleyici anlam veremedi! Uzak Şehir’de büyük veda! İzleyici anlam veremedi! Tan Taşçı’dan Cüneyt Özdemir’e zehir zemberek yanıt: ''21 yıldır bihabersiniz!'' Tan Taşçı’dan Cüneyt Özdemir’e zehir zemberek yanıt: ''21 yıldır bihabersiniz!'' Ankara'dan bir sürpriz iddia daha: Koray Aydın geri mi dönüyor ? Ankara'dan bir sürpriz iddia daha: Koray Aydın geri mi dönüyor ? Yolyemezler çetesinin günlük 84 milyon TL'lik finans ağı dudak uçuklattı Yolyemezler çetesinin günlük 84 milyon TL'lik finans ağı dudak uçuklattı Siyasette bomba iddia: CHP’li Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi Siyasette bomba iddia: CHP’li Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi Son seçim anketinde nefes kesen yarış: AK Parti ve CHP ile ANP ile MHP farkları 1 puanın altında! Son seçim anketinde nefes kesen yarış: AK Parti ve CHP ile ANP ile MHP farkları 1 puanın altında! Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan 3 muhtemel rakibinden sadece 1'ini geçebildi! Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan 3 muhtemel rakibinden sadece 1'ini geçebildi!
Yeşilçam'ın efsanesi yıllara meydan okuyor! 72 yaşındaki son haliyle sosyal medyayı salladı Yeşilçam'ın efsanesi yıllara meydan okuyor! 72 yaşındaki son haliyle sosyal medyayı salladı Ekranların sevilen dizisi veda ediyor.. Son kez sete çıktılar; final tarihi belli oldu Ekranların sevilen dizisi veda ediyor.. Son kez sete çıktılar; final tarihi belli oldu Akaryakıtta çift yönlü değişim: Bir zam, bir indirim geldi! Şimdi bir daha indirim geliyor! Akaryakıtta çift yönlü değişim: Bir zam, bir indirim geldi! Şimdi bir daha indirim geliyor! ODTÜ’de konser karıştı; Türk bayraklı protesto sonrası ortalık savaş alanına döndü ODTÜ’de konser karıştı; Türk bayraklı protesto sonrası ortalık savaş alanına döndü Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!'' Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!'' İki kentin içme su kaynağı Sapanca Gölü'nde sevindiren manzara İki kentin içme su kaynağı Sapanca Gölü'nde sevindiren manzara Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı! Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı! AK Partili Şamil Tayyar hem AK Parti'yi hem MHP'yi uyardı: ''Bu öfkenin nerede duracağı bilinmez!'' AK Partili Şamil Tayyar hem AK Parti'yi hem MHP'yi uyardı: ''Bu öfkenin nerede duracağı bilinmez!'' Canan Karatay'dan ezber bozan en sağlıklı Türk yemeği açıklaması Canan Karatay'dan ezber bozan en sağlıklı Türk yemeği açıklaması Altın fiyatları hızla yükselirken İslam Memiş'ten olay olacak bir tahmin geldi Altın fiyatları hızla yükselirken İslam Memiş'ten olay olacak bir tahmin geldi