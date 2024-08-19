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ABB'den ''Farklı Mesleki Disiplinler Yönünden Triyaj'' sempozyumu

ABB'den ''Farklı Mesleki Disiplinler Yönünden Triyaj'' sempozyumu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Afet Araştırmaları Derneği iş birliği ile ''Farklı Mesleki Disiplinler Yönünden Triyaj'' sempozyumu düzenlendi. 2 gün süren sempozyumda 12 farklı oturumda afetlerle ilgili çeşitli görüşler masaya yatırılırken 17 Ağustos 1999 depremi de 25.yılında anıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Afet Araştırmaları Derneği iş birliğiyle afetlere ilişkin soru işaretlerinin aydınlatılması amacıyla “Farklı Mesleki Disiplinler Yönünden Triyaj” sempozyumu düzenlendi.

Ankara Kent Konseyi Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda düzenlenen sempozyumuna; ABB Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Afet Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hayrettin İpekoğlu ve davetliler katıldı. Çok sayıda akademisyenin bir araya gelerek düzenlediği sempozyumda 17 Ağustos 1999 depremi de 25. yılında anıldı.

“AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMA KONUSUNDA TİTİZ ÇALIŞMALAR İÇERİSİNDEYİZ”

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, “Tüm belediye birimlerimizle afetlere karşı hazırlıklı olma konusunda sürekli titiz çalışmalar içerisinde olduğumuzu bilmenizi isteriz. Yürütülen tüm çalışmalar toplumun güvenliği açısından kritik bir rol oynamaktadır. Afetlere karşı etkili bir hazırlık süreci sadece planlama ve eğitimle değil aynı zamanda toplumun bilinçlendirilmesi ve iş birliğinin teşvik edilmesi ile sağlanır. Bu bağlamda düzenlenen etkinlikler hem bireylerin hem de toplulukların afetlere karşı farkındalığını artırmakta, hazırlık düzeyini güçlendirmekte büyük rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise konuyla ilgili, “Kent Konseyi katılımcı kültürün kalbinin attığı bir alan. 85 milyonun ikametgâhı,her sorunun çözüm adresi. Burası bir kent değil sadece çözümün adresi. İyiliğimiz kadar aklımızı, aklımız kadar disiplinimizi çalıştırmak için mahkûmuz bilimsel bir kongre yapmaya. Buraya verdiğiniz emek bugün bu kentin bu yılın en değerli işi olacak. Zihinsel değişiklikle beraber yeniden bu toplumu ayağa kaldıralım” diye konuştu.

Alanında uzman isimler afet konusunu derinlemesine masaya yatırarak konuya ilişkin düzenlenen çeşitli oturumlarda bilgiler verdi.

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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