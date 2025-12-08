  1. Anasayfa
  4. ABB'den gençlere tarihi yolculuk: ''Anavatan Rumeli’den Yeni Vatan Ankara''ya konferansı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Zafer Genç Akademi’de düzenlenen “Anavatan Rumeli’den Yeni Vatan Ankara’ya” başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı. Başkentli gençler, Tarihçi-Yazar Dr. Selim Erdoğan’ın sunduğu etkinlikte; “1910 Selanik’te çekilmiş bir fotoğraf… Genç zabitler, gülümseyen yüzler ve henüz farkında olmadıkları büyük bir tarih…” şiarıyla Rumeli’de doğup Anadolu’da İstiklal Mücadelesi’ne yön veren kahramanların izini sürerek tarihi bir yolculuğa çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gençlerin tarihsel hafızasını güçlendirmeye ve Millî Mücadele ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Zafer Genç Akademi’de anlamlı bir konferansa ev sahipliği yaptı. Tarihçi-Yazar Dr. Selim Erdoğan’ın tarihi bir fotoğraf üzerinden yola çıkarak sunduğu, “Anavatan Rumeli’den, Yeni Vatan Ankara’ya” başlıklı özel konferansta, Rumeli’de doğup Anadolu’da Millî Mücadele’ye yön veren kahramanların az bilinen hikâyeleri gençlerle buluştu.

TARİHE IŞIK TUTAN FOTOĞRAFLAR VE MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARININ HİKÂYELERİ

Başkentli gençlerle buluşan Tarihçi-Yazar Selim Erdoğan, sunumuna Selanik’te çekilmiş tarihi bir fotoğrafla başlayarak; başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi’nin kahramanlarının fotoğraflarını ve mücadele hikâyelerini gençlerle paylaştı.

Gençlerle bir arada olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Dr. Selim Erdoğan duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

“Öncelikle evimde olmak çok güzel, Ankara’da olmak çok güzel. Ankara için bir şey yapıyor olmak çok keyifli. Gençler için bir şey yapabiliyor olmak onlarla buluşmak daha da keyifli. Bugün sadece buraya gelen gençlere özel bir fotoğraf hikâyesi anlatacağım. Bu hikâyeyi, Anadolu’da Türkiye Cumhuriyeti Misak-ı Milli Sınırları içerisindeki, Ankara’da, kendi evimde, gençlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca; Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Özellikle benim çocukluğumun, gençliğimin çok önemli noktalarından birisi olan Zafer Çarşısı, Lozan Meydanı ve Zafer Çarşısı üstündeki bu alanın çok uzun zamandır mezbelelik hâlinde olmasından gerçekten çok büyük üzüntü duyuyordum. Ama geldiğimde bu gençlik merkezini gördüm, çok mutlu oldum. Çok güzel olmuş, çok dolu ve gençler burada hakkını da veriyorlar.”

 

