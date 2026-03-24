ABB'den gençlere ve müziğe tam destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sanata ve genç müzisyenlere destek amacıyla Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Stüdyo Senin-Müzik Stüdyosu’nu ücretsiz olarak Başkentlilerin hizmetine sunmaya devam ediyor.

Cepa AVM’nin arkasında yer alan ve 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren stüdyo; ses yalıtımlı kayıt odası, prova alanı ve teknik ekipmanlarıyla özellikle öğrenciler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

REZERVASYON YAPILMASI GEREKİYOR

“Stüdyo Senin” anlayışıyla yürütülen proje kapsamında 15-35 yaş aralığındaki gençler, profesyonel ekipmanlarla donatılmış kayıt ve prova odalarından randevu sistemiyle ücretsiz yararlanabiliyor. Müzikseverler stüdyo ekipmanlarını kullanabildikleri gibi dilerlerse kendi ekipmanlarını getirerek de çalışmalarını sağlayabiliyor. Müzik stüdyosunda bulanan cep sahne ve fuaye alanında ise çeşitli müzikal etkinlikler ve atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Açıldığı günden bu yana 4 bin sanatseverin faydalandığı stüdyonun prova ve ses kayıt odalarını kullanmak için; 0312 507 37 81 numaralı telefonun aranarak rezervasyon yapılması gerekiyor.

VOLKAN KONAK İSMİ YAŞATILACAK

31 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybeden ve Türkiye’nin müzik tarihinde önemli bir yeri olan Volkan Konak’ın ismi ölümsüzleştirildi. Volkan Konak Müzik Stüdyosu tabelası yakın zamanda yerini alacak.