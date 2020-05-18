ABB'den Gökçek'e sert yanıt: Çırpınışları FETÖ parselciliğinden temizlemez

Sosyal medyada iktidara yakın trollerin son hedefi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş oldu. Sosyal medyada “#MansurYavaşİstifa” etiketini açılmasına neden tweetin başlangıcını ise FETÖ iddiaları nedeniyle görevden el çektirilen eski başkan Melih Gökçek oldu.

Tarihi Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde bir klip çekimi için drift yapan bir motorsiklet ile video çalışmasının yapılmasını eleştiren Gökçek, “Yılın skandalı... Mansur Yavaş’ın yakın adamlarından Alper Kaya, kent konseyinin ve basın müşaviri Volkan Gültekin’in talimatı ile Hacı Bayram-I Veli hazretlerinin türbesi önünde şerefsizce motosikletle drift yaptı. Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP’li oldun...” ifadelerini kullandı.

'OSMAN GÖKÇEK’İN ARKADAŞI'

Gökçek’in “şerefsiz” diyerek hedef aldığı olayda motoru kullanan Alper Kaya isimli kişinin ise Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in arkadaşı olduğu, sosyal medyada Kaya’nın geçmiş yıllarda Gökçeklerin kanalı Beyaz TV’de program yaptığı ortaya çıktı.

GÖKÇEK'E SERT YANIT

ABB’nin Basın Müşaviri Volkan Gültekin de Gökçek'e yanıt verdi. Gültekin, o yanıtta, "Defalarca söyledik ama vazgeçmiyorsun. Bu çırpınışların ne seni FETÖ parselciliğinden ne de geçmişte yaptıklarını temizlemekten kurtaramaz" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

"Bugün trolbaşı ve bazı trollerinin Hacı Bayram-ı Veli’nin manevi huzuru önünde yapılan bir çekim üzerinden Ankara Kent Konseyi’ni, şahsımı ve bizlerin üzerinden Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı hedef aldığı paylaşımlar yapılmıştır.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kent Konseyi’nin yaptığı film için kentin sembol noktalarında çekimler yapılmıştır. Ankara sporcularının yer aldığı çekimlerde motosiklet sporcularının Hacı Bayram Veli Türbesi’nin önünden Türk Bayrağımız ile geçmesi planlanmıştır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairemiz tarafından paylaşılan görüntülerdeki çekimin yapılması için yazılı/sözlü hiçbir talimat verilmemiştir. Kent Konseyi’nden edindiğimiz bilgiye göre çekim planında böyle bir akış da yer almamıştır. Akışta bulunan görüntü şu şekildedir:

Söz konusu diğer görüntüler, bilgimiz ve akış dışında çekilmiş olup Ankara Kent Konseyi de bu konuyla ilgili açıklama yayınlamıştır.

Şahsen ben de, Siirt/Tillo’lu bir seyit torunu olarak bu görüntüleri tasvip etmiyorum. Kent Konseyi’nin açıklamasına göre de, bilgileri dışında yer alan bu görüntüler klipte yer almamış, bu çekimle ilgili sorumluluğu olanlar gerektiği şekilde uyarılmıştır.

Şimdi gelelim, Belediyemiz ile hiçbir ilgisi ve talimat olmayan bu çekimler hakkında ŞEREFSİZCE yayınlar yapan ve Başkanımız ve Belediyemiz ile bu görüntüleri ilişkilendirip kendine hayasızca siyasi çıkar sağlamak isteyen trolbaşına…

Defalarca söyledik ama vazgeçmiyorsun. Bu çırpınışların ne seni FETÖ parselciliğinden ne de geçmişte yaptıklarını temizlemekten kurtaramaz.

23,5 yıl yönettiğin kentte gazinoların, pavyonların çevrelemesine göz yumduğun bu manevi huzurda bıçak kemiğe dayanınca yenileme çalışması yaptın. Yenileme çalışmasında Hacı Bayram’a çarşı kurdun.

Eşinin adının baş harflerini bu türbenin kapısındaki topuzlarına demir şebeke yaptırdığı gerekçesiyle işlettin. Manevi değerleri ayaklar altına alan tek kişi varsa o da sensin.

Şimdi kalkıp dinimiz üzerinden iftira ve çamur siyaseti yapıyorsun. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tüm resmi birimleri ve Başkanımız, bu kentteki manevi değerlerimizin de geçmişe yönelik tahribatlarını giderecek ve hak ettiği değerlere kavuşturacak tek merciidir.

Büyükşehir Belediyemiz, şahsım ve Başkanımız ile hiçbir ilgisi bulunmayan bu görüntüler hakkında yaptığınız bu rezil iftiraların hesabını da er ya da geç Yüce Türk adaleti önünde vereceksiniz.”

