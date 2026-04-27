ABB’den Güventepe Mahallesi'ne yeni sosyal tesis

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi’ne “Aile Yaşam Merkezi” kazandırıyor. Çalışmaların son hız devam ettiği 3 kattan oluşan sosyal ve kültürel tesis; aile yaşam merkezi ve kadınlar lokalinin yanı sıra derslik ve etüt salonları, yüzme havuzları, spor salonu ve el sanatları atölyeleriyle Başkentlilere hizmet verecek.

Ankara’da sosyal, kültürel ve sportif imkânların bir arada sunulduğu Aile Yaşam Merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

7 BİN METREKARELİK ALANDA DONANIMLI BİR YAŞAM MERKEZİ

7 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan ve 3 kattan oluşan tesis; derslik ve etüt salonları, kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, spor salonu, kafe, karanlık oda, el sanatları atölyeleri ve teras ile donanımlı bir sosyal ve kültürel kompleks olarak Başkentlilere hizmet verecek.

7’DEN 70’E TÜM BAŞKENTLİLER SOSYALLEŞME İMKÂNI BULACAK

Bölge halkının pek çok ihtiyacına yanıt verecek şekilde tasarlanan yaşam merkezinde 7’den 70’e tüm Başkentliler hem sosyalleşecek hem de yaşam kalitelerini artırma imkânı bulacak. Yoğun talebi karşılayacak donanım ve kapasiteye sahip olan tesis ile sosyal aktivitelerin yanı sıra spor ihtiyaçlarının karşılanması da hedefleniyor.