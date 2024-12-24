ABB’den içme suyu kalitesiyle ilgili iddialara cevap

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya platformlarında ASKİ tarafından vatandaşlara sağlanan içme suyunun kalitesine ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ASKİ tarafından vatandaşlara sağlanan içme suyunun kalitesine ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu. ABB’den yapılan açıklamada, bu kapsamda yetkisiz olarak iş ve işlem gerçekleştiren veya haber, açıklama yapanlar hakkında yasal sürecin başlatılacağını bildirdi.



ABB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Öncelikle belirtmek gerekir ki geçmişte benzer şekilde yapılmış olan haberler ile ilgili kapsamlı bir basın duyurusu yapılmış olmasına rağmen tekrar benzer mahiyette yapılan haberlerin iyi niyetten uzak olduğu aşikardır. Bilindiği üzere yalnızca Ankara’da değil ülkemizin tamamında, vatandaşlarımıza temin edilen içme suyunun kalitesi, Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde kontrol edilmektedir. İçme suyunun kalitesine ilişkin izleme ve denetleme faaliyetleri, tüm yıl boyunca Sağlık Bakanlığımız tarafından su idareleri ve belediyeler adına yürütülmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımıza sağlanan içme suyunun kalite kontrolü, hizmet sağlayıcı olan su idareleri tarafından günlük, Sağlık Bakanlığı tarafından ise belli bir program dahilinde kontrol edilmektedir. Dolayısı ile sağlıklı içme suyunun tüm ülkede teminatı Sağlık Bakanlığı’dır. Ankara özelinde söz konusu kalite izleme ve denetlemesine ilişkin olarak ise her yıl Sağlık Bakanlığımız tarafından ASKİ Genel Müdürlüğü adına tüm Ankara’da yaklaşık 50 bin adet numune alınıp analiz edilmekte, bununla birlikte benzer şekilde Genel Müdürlüğümüz tarafından da her yıl yine 45 bin ila 50 bin arasında analiz yapılmaktadır. Netice olarak temin edilen suyun kalitesine ilişkin yaklaşık 100 bin analiz yıl boyunca yapılmaktadır. Yapılan analiz sonuçları da bölge bazlı olarak Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanmaktadır. Polatlı ilçemizden güncel olarak alınan numuneler üzerinde yapılan analiz sonuçlarına, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden de erişilebilmektedir. Bununla birlikte yine Sağlık Bakanlığımız tarafından 8 Ekim 2024 tarihinde alınan numuneler üzerinde yapılan analiz sonuçları da incelendiğinde herhangi bir uygunsuzluğun olmadığı görülmüştür. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz tarafından hizmet alanına sağlanan içme suyunun kalitesi gerek tarafımızca gerekse de Sağlık Bakanlığımız tarafından sürekli olarak izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki halkımızın sağlığını ilgilendiren son derece önemli olan bu hususta tüm ilgililerin özenli ve dikkatli davranmaları gerektiğini belirtir ve bu kapsamda yetkisiz olarak iş ve işlem gerçekleştiren veya haber, açıklama yapanlar hakkında da gerekli yasal sürecin başlatılacağını bildirir saygılarımızı arz ederiz.”