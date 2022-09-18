ABB'den Jandarma, PMYO ve ASEM sınavları için ücretsiz kurs desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Jandarma, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) alanlarında sınava girecekler için ücretsiz hazırlık parkur kursu projesini hayata geçirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi daha önce başlattığı ve yoğun ilgi gören Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Bekçilik sınavlarına hazırlık parkur kurslarından sonra bu kez de Jandarma, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) alanlarında da hazırlık parkur kursuları vermeye başladı.

UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE SINAVA HAZIRLIK

Jandarma, PMYO, ASEM sınavlarına girecek olan adayların katıldığı fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kursları büyük ilgi görüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının; Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı ile Sincan Aile Yaşam Merkezleri’nde düzenlediği kurslara katılan lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar uzman eğitmenler eşliğinde sınavlara hazırlanıyor.

9 AY SÜRECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak öğrenci dostu uygulamalara devam edeceklerini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç,“Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Kadın ve Aile Hizmetlerinin birlikte düzenlediği fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kurslarının üçüncüsüne 5 Eylül itibari ile başladık. Birinci ve ikinci dönemde büyük bir başarı sağladık. Eğitimlerimiz Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı ve Sincan Aile Yaşam Merkezleri’nde düzenlenecek ve 9 ay sürecek. Eğitimlerimiz uzman antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri ve sağlık personelleri eşliğinde sürdürülecek. Kursumuza katılan adaylarımıza başarılar diliyoruz” diye konuşurken, geçtiğimiz dönemlerde düzenlenen kurslara katılan adayların yüksek başarı sağlamalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Emrah Halim Deyimli ise şu ifadeleri kullandı:

“Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Kadın ve Aile Hizmetlerinin ortaklaşa düzenlediği fiziki yeterlilik parkur hazırlık kurslarının üçüncüsünü de başlattık. Geçen dönem kurslarımız da büyük bir başarı sağladık bu da bizi çok mutlu etti. Kurslarımıza katılmak isteyen adaylarımızı Atatürk Kapalı ve Sergi Sarayı ve Sincan Aile Yaşam Merkezi’ne bekliyoruz.”

ADAYLARDAN ABB’YE TEŞEKKÜR

Fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kurslarının çok pahalı olduğunu dile getiren ve bu kursları ücretsiz olarak düzenlediği için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden adaylar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Melike Karakaş: “Kurs benim için çok iyi geçiyor. Hocalarımız bizimle yakından ilgileniyor. Fiziki yeterlilik hazırlık kursu ilanını sosyal medyada gördüm ve başvurmaya karar verdim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Edanur Gevrek: “Hocalarımız bizimle yakından ilgileniyor. Hareketleri, neler yapmamız gerektiğini teker teker söylüyor. Fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursunun ilanını sosyal medyada gördüm ve başvurdum. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Kamuran Turanlı: “Kurs benim için çok güzel ve verimli geçiyor. Polis olmayı çok istiyorum onun için başvurdum. Bizim için bu kursu düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”