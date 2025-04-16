ABB'den kariyer desteği: Ansera TechBridge’de ''Akademi Ankara'' eğitimleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ansera TechBridge’de hayata geçirilen ''Akademi Ankara'' eğitimleri, teknolojiye ilgi duyan gençlere ücretsiz fırsatlar sunmaya devam ediyor. ''Akademi Ankara''dan bugüne kadar 5 branşta toplam 434 kişi yararlanırken, uygulamanın 12. döneminde ise uzman eğitmenler eşliğinde 75 kişiye ücretsiz yazılım eğitimi veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkentli teknoloji severleri bilişim sektöründe geleceğin mesleklerine hazırlamak amacıyla ücretsiz yazılım ve dijital medya eğitimleri vermeye devam ediyor.

Bugüne kadar 5 farklı branşta toplam 434 kişinin yararlandığı “Akademi Ankara” eğitimleri, 12. döneminde de yoğun ilgi görüyor.

EĞİTİMLER KATILIMCILARIN KARİYERİNE YÖN VERİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ansera TechBridge’de hayata geçirilen “Akademi Ankara” eğitimleri, teknolojiye ilgi duyan 7’den 70’e Başkentliler için ücretsiz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yeni dönemde 75 katılımcı; Python ile programlama, Unity ile oyun geliştirme ve Adobe After Effects ile hareketli grafik tasarımı gibi güncel ve popüler alanlarda uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor.

KATILIMCILAR İŞ BAŞVURULARINDA KULLANABİLECEKLERİ PROJELER ÜRETİYOR

Katılımcılar, hem teorik hem de uygulamalı derslerle hem kendilerini geliştiriyor hem de sektörün aradığı teknik becerileri kazanıyor. Aldıkları eğitimle kariyerine yön veren katılımcılar, aldıkları eğitimler sonunda portföy oluşturarak iş başvurularında kullanabilecekleri projeler de üretiyor.

AMAÇ: TEKNOLOJİYE İLGİ DUYAN HERKESE FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNMAK VE NİTELİKLİ İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇMAK

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Eğitim Koordinasyon Sorumlusu Yeşim Keleş, eğitime ilişkin şu bilgileri verdi: “Ansera TechBridge Akademi, Temmuz 2022’den bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi çatısı altında birçok yaş grubuna bilişim ve teknoloji alanında ücretsiz eğitimler sunuyor. Özellikle oyun geliştirme, 3D modelleme ve animasyon gibi alanlarda daha önce yoğun ilgi gören eğitimlerimizin kapsamını her geçen dönem genişletiyoruz. Bu dönemde Python, After Effects ve Unity ile başlayan yeni eğitimlerimize yıl boyunca yenilerini ekleyerek devam edeceğiz. Katılımcılarımız, aldıkları eğitimlerle hem kendilerini geliştiriyor hem de bu becerileri sektörde iş bulma yolunda aktif olarak kullanabiliyor. Amacımız, teknolojiye ilgi duyan herkese fırsat eşitliği sunmak ve nitelikli istihdamın önünü açmak. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, teknolojiyi öğrenmek ve üretmek isteyen herkesin yanında olmaya devam edeceğiz.”

KURSİYERLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Eğitime katılan kursiyerler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Kerem Coşkun: “Geçen sene de eğitimlere geldim çok kapsamlıydı memnun kalmıştım o nedenle bu sene de gelmek istedim. Oyun geliştirme konusunda kendimi ilerletmek istiyorum. Bana çok desteği oldu eğitimlerin. Sektöre girme konusunda çok yardımcı olacağını düşünüyorum.”

-Melike Pulat: “İlk kez katılıyorum. Eğitimi beğendim hocamızda çok iyi güzel gidiyor. 6 haftanın sonunda programı etkinli bir biçimde kullanacağımı düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi bize böyle bir imkân sunmuş teşekkür ediyoruz. Ücretsiz bir şekilde bu kursu alabileceğimiz için burayı tercih ettim.”