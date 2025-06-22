ABB'den kent genelinde haşereyle mücadele seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te haşerelere karşı 63 araç ve 230 personelden oluşan ilaçlama ekibiyle çalışmalarını hızlandırdı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda BelPlas AŞ ekipleri tarafından başta park ve rekreasyon alanları ve haşerelerin üreme alanları olmak üzere kent genelinde detaylı ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren haşere popülasyonuna karşı başta park ve rekreasyon alanları, sulak bölgeler, haşere ile kemirgenlerin üreme alanları ve yeşil alanlar olmak üzere kent genelinde kapsamlı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile belediye iştiraklerinden BelPlas AŞ’nin iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) onaylı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlarla gerçekleştirilen çalışmalarda, vatandaşların sağlığı ön planda tutuluyor.

63 ARAÇ VE 230 KİŞİDEN OLUŞAN PROFESYONEL EKİP GÖREV ALIYOR

Parklar, rekreasyon alanları, yeşil alanlar ve ortak kullanım bölgeleri başta olmak üzere Başkent’in dört bir yanında yürütülen ilaçlama çalışmalarında 63 araç ve 230 kişiden oluşan profesyonel ekip görev alıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde yaz boyunca yürütülecek mücadele kapsamında sinek, sivrisinek, kemirgen ve diğer zararlı haşerelerin üremesi engelleniyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener, ekiplerin haşere kaynaklarının yoğun olduğu alanlarda sabah ve akşam saatlerinde düzenli olarak ilaçlama yapıldığını belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara halkının sağlığı bizim için önemli ve kıymetlidir. İlimiz genelinde haşere ile ilgili mücadelede gerek üreme alanlarında gerekse de yaşam alanlarında 7/24 63 araç, 230 personellik bir filomuz ile mücadele etmekteyiz. Halkımızın özellikle park alanlarında, rekreasyon alanlarında rahat bir şekilde aktivitelerini gerçekleştirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalarımız özellikle hayvancılık işletmelerinin bulunduğu alanlarda gübrelik alanlarda çöp konteynerlerinin bulunmuş olduğu yerlerde, sucul bölgelerde aralıksız sürdürülmektedir. Haşere ile ilgili mücadele de Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ürünler kullanmaktayız” dedi.