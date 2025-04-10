ABB'den kırsal ilçelere 550 bin metrekare kilitli parke taşı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelerde başlattığı “kilitli parke taşı döşeme ile yol ve meydan yapım” çalışmalarına devam ediyor. Ankara il sınırları içinde bulunan ilçelerde; kırsal mahalle yolları, meydanlar, mezarlıklar, ibadethaneler ve sosyal alanlarda 2025 yılı içerisinde toplam 550 bin metrekarelik alan kilitli parke taşına kavuşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşımdan altyapıya, asfalttan yeşil alana kadar Başkentin çeşitli noktalarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, çevre ilçelerde mahalle meydanına çıkan bağlantı yollarında, okul ve sağlık ocağı çevresinde, cami ile mezarlık içi ve yollarında ve köy konaklarının avlularında kilitli parke taşı döşeyerek ulaşımda kolaylığı sağlamak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için 4 mevsim yoğun mesai harcıyor.

550 BİN METREKARE KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞENMESİ HEDEFLENİYOR

Ankara’nın çevre ilçelerinde ve merkez mahallelerinde vatandaşlardan gelen ve Başkent 153 Çağrı Merkezi’ne iletilen talepler üzerine çalışmalarını artırarak sürdürdüklerini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürü Mehmet Karabayır, şu bilgileri verdi:

“Ankara il sınırlarımız içinde kalan kırsal mahallelerimizin yolları, meydanlar, mezarlıklar, ibadethaneler ve sosyal alanlarda kilitli parke taşı yapım çalışmalarımızla birlikte dış ilçelerimizdeki kırsal mahallelerde vatandaşlarımızın ulaşım ve yaşam kalitelerini artırmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 2025 yılı içerisinde yaklaşık 550 bin metrekare kilitli parke taşı döşemeyi hedefliyoruz.”

17 İLÇEDEKİ YOLLAR KİLİTLİ PARKE TAŞINA KAVUŞUYOR

Ankara il sınırları içinde bulunan ilçelerde; yollar, meydanlar, mezarlıklar, ibadethaneler ve sosyal alanlarda 2025 yılı içerisinde toplam 550 bin metrekarelik alan kilitli parke taşına kavuşacak.

Ankara’nın çevre ilçelerinde ise; Gölbaşı, Balâ, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çamlıdere, Polatlı, Beypazarı, Ayaş, Nallıhan, Güdül, Akyurt, Kalecik, Elmadağ ve Çubuk olmak üzere toplam 17 ilçede kaldırım ve parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.