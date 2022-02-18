ABB'den kış sporlarına teşvik: AYM'li Gençler ve aileleri için kayak festivali

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri kış sporları ile buluşturmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kış sporlarını teşvik eden projelere imza atmayı sürdürüyor. BELPA Buz Pateni’ni yeniden Başkentlilerin hizmetine açarak kayak sporu ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi bir yandan da gençleri kentteki turizm merkezlerine götürerek tanıtmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın Elmadağ Kayak Merkezi’nde düzenlediği kayak festivaline Aile Yaşam Merkezi (AYM) üyesi gençler ve aileleri katıldı.

Sporu teşvik eden projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi özellikle gençlerin kış sporlarıyla tanışması ve sevmesi amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı da bu kapsamda Elmadağ Kayak Merkezi’ne gezi düzenleyerek Aile Yaşam Merkezi (AYM) üyesi gençleri ve ailelerini bir araya getirdi.

KAYAKTAN FRİZBİYE

Kentin turizm merkezlerini gelecek nesillere tanıtmayı da amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın kayak merkezi Elmadağ Kayak Merkezi’nde kayak festivali düzenledi.

Kayak sporundan frizbiye, at binmeden kartopu oynamaya kadar birçok aktiviteye katılan gençler ve aileleri mangal keyfi ile eğlenceli bir gün geçirdi.

‘‘GENÇLERİMİZİ MUTLU GÖRMEK BİZLERİ DE MUTLU EDİYOR’’

Başkentlileri kültürel ve doğa etkinlikleri ile buluşturmaya devam edeceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Cahide Özden, şu bilgileri verdi:

“Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak hem çalışma arkadaşlarımıza hem de öğrencilerimize kayak festivali yapmayı düşünüyorduk. Elmadağ Kayak Merkezi’ne gelen gençlerimizin mutlu olduğunu görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Başkentli öğrencilere böyle bir imkânı sağladığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.’’

Gençlerin bu tür festivallerle kentini tanıma fırsatı yakaladığını ve bunu yaparken de kış sporlarını sevmeye başladığına dikkat çeken Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Tuğba Aydın ise ‘‘Aile Yaşam Merkezlerimizden 300 üyemizi Elmadağ Kayak Merkezi’ne getirdik. Burada bir festival yapmayı düşündük umarım bugün burada herkes eğlenceli vakit geçirdi. Mansur Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

SOSYALLEŞME İMKÂNI

Başkent’te öğrencilere verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Başkentli öğrenciler, festival sayesinde sosyalleşme imkânı bulduklarını da belirterek memnuniyetlerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Esen Irmak Özden: ‘‘Elmadağ Kayak Merkezi’ne ailem ve arkadaşlarımla geldim. Güzel vakit geçirdik.’’

-Atakan Yıldırım: ‘‘Arkadaşlarımla güzel ve eğlenceli vakit geçirdim teşekkür ederim.’’

-Irmak Yıldırım: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir organizasyon düzenlemiş ve her şey çok güzel.’’

-Zehra Miraç Polat: ‘‘Arkadaşlarımla kaydım, kartopu oynadım. Gerçekten çok eğlenceliydi.’’

-Egecan Duvar: ‘‘Arkadaşlarımla frizbi, kartopu oynadık ve çok eğlendik.’’