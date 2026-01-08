ABB'den Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticileri desteklemeye ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin sağlıklı ve kaliteli bala ulaşabilmesi için yerli üreticilere yönelik “Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi” eğitimi verdi. Akyurt, Pursaklar ve Nallıhan ilçesinde arıcılık yapan üreticilere; kışlatma sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylarla birlikte erken ilkbahar döneminden üretim sezonuna kadar; arı yetiştiriciliği, arı sağlığı ve arı ürünleri üretimi konularında bilgilendirme yapıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akyurt, Pursaklar ve Nallıhan ilçesinde arıcılık yapan üreticilere yönelik, “Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi” eğitimi verdi.

Başkentli üreticilere, kışlatma sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylar ile birlikte erken ilkbahar döneminden üretim sezonuna kadar; arı yetiştiriciliği, arı sağlığı ve arı ürünleri konularında bilgilendirme sağlandı. Alanında uzman eğitmenlerin katıldığı programda, arı yetiştiricilerin merak ettiği bütün sorular yanıtlandı.

“UZMAN ARKADAŞLARIMIZ, ARICILIK EĞİTİMLERİ İLE GEREKLİ BİLGİLERİ ÜRETİCİLERE AKTARACAKLAR”

Arıcılara yönelik düzenlenen eğitimi yerinde izleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada kırsalda yaptığımız toplantılardan birini daha gerçekleştiriyoruz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak kırsalda sık sık çiftçilerle bir araya gelip bilgi, belge, tecrübe konusuna birbirimizle istişare halindeyiz.”

Arıcılıkla ilgili bilgileri yetiştiricilere anlatan Ziraat Yüksek Mühendisi Suat Musabeşoğlu ise; “Koloni başlığı adı altında sürdürdüğümüz arıcılık eğitimimizde; arı yetiştiriciliği, arı sağlığı, verimli bir şekilde arı yetiştiriciliğine değinerek, en önemlisi de arı yetiştiricilerimizin merak ettiği ve soruları, zorlandıkları konuları burada dinliyoruz. İlimiz genelinde teknik arıcılığı ilerletmek için eğitimlerimizi sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

YERLİ ÜRETİCİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Yerli üreticilere yönelik desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden yerli üreticiler eğitimler ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-İrfan Köse: “15 yıldır Akyurt’ta arıcıyım. Arıcılık eğitimlerini başarılı buluyorum, böyle programların az bilgisi olanları da daha ileriye götüreceğini zannediyorum bunların da devamını bekliyorum.”

- Selahattin Gürleyük: “Doğma büyüme bu mesleği yapıyorum. Büyükşehir’in eğitimlerinden de yaptığı yardımlardan da çok memnunuz. Biz Mansur Başkan gelene kadar, Ankara’da büyük şehir olduğunu bilmiyorduk. Mansur Başkan gelince büyükşehir olduğunu, çiftçiye hangi yardımlar, neler yapılır, onları tek tek sağ olsun kafasında canlandırmış bizlere de çok büyük yardımları oldu.”

- Hasan Basri Erdoğan: “Nallıhan’da arıcılık yapmaktayım. Şu an 25-30 civarında arım var, daha da geliştirilmeyi düşünüyorum. Arıcılıkla ilgili daha önce bilgim yoktu ama bu arada eğitimini aldıktan sonra biraz daha bilgilendim. Sadece arıyı yetiştirmekle kalmıyor, bunların yöresel ve iklimlere göre hastalıkları oluyor. Bunlarla ilgili de nasıl başa çıkacağımızı hocamızdan öğrendik. Bu eğitimler için bize faydalı oldu. Geçen sene biraz bölgemizde coğrafi şartlardan dolayı çok arı kayıpları oldu. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz, eğitimlerimizi aldık. Bu sene başarılı gidiyor. Şu an 25 arıdan 23’ü duruyor. Kendimi daha fazla geliştireceğim.”

-Cevat Debekli: “Sürekli kendimi geliştiriyorum sosyal medya aracılığıyla ve gruplarımızla alakalı ama burası insanları eski düzenle aracılık yapma yöntemlerini değiştirmeye başladı. Allah razı olsun Büyükşehir Belediyesi'nden. Bu seminerlere önem vermesi bizler için çok değerli gerçekten. İnsanlar duyuyor artık sistemin değişmesi gerektiğini, uygulamalarının yanlış olduğunu farkına varmaya başladılar. O yönden seminerlerimizin kıymetinin çok değerli olduğunu düşünüyorum.”