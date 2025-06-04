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ABB'den Kurban Bayramı'nda paylaşma seferberliği

ABB'den Kurban Bayramı'nda paylaşma seferberliği
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Kurban Bayramı’nda paylaşmanın ve dayanışmanın merkezi bir kez daha Ankara olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören kurban eti paylaşma kampanyasını bu bayram da sürdürüyor. “Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir” sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında vatandaşlar, kurban paylarını belirlenen 5 farklı noktada Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim ederek, sosyal destek alan ailelerin bayram sofralarına katkı sağlayabilecek.

ABB, et paylarının sağlıklı koşullarda toplanması ve dağıtımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. 5 toplama noktasının tümünde soğuk zincir araçları hazır bekleyecek. Hijyenik ve güvenli koşullarda muhafaza edilen etler daha sonra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Kurban eti payları, bayramın birinci günü olan 6 Haziran’da 14.00–23.59, ikinci günü olan 7 Haziran’da ise 10.00–23.59 saatleri arasında kabul edilecek. Bayramın üçüncü günü et payı alınmayacak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Sacit Şahin kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:  “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında köprü kuruyoruz. Bayramın ilk iki günü boyunca, şehrimizin beş farklı noktasında konuşlanacak soğuk zincir araçlarımız ve Toptancı Hali’nin hemen yanında bulunan soğuk hava depomuz, kurban ibadetini yerine getirip et paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet edecektir. Paylaşmanın bayramında Başkent’imizde kimse yalnız hissetmesin, hiçbir çocuk bayram sofrasına buruk oturmasın diye el ele veriyoruz.”

ET PAYLARI 5 FARKLI NOKTADA TESLİM EDİLECEK

Vatandaşlar, et paylarını belirlenen şu 5 noktada soğuk zincir araçlarına teslim edebilecek:

-Çankaya-Turan Güneş Bulvarı (Çetinkaya - Nişantaşı Pazarı önü)

-Etimesgut-Bağlıca göbek

-Ayrancı-Kapalı Pazar Yeri

-Etlik-Gazze Caddesi (Antares AVM üstü)

-Batıkent-Gimsa önü

Ayrıca Yenimahalle Hipodrom Caddesi üzerinde Toptancı Hali’nin yanında yer alan ABB Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu’nda da bağış kabul edilecek.

 

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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