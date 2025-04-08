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ABB'den metro atağı: Yeni hattın hangi duraklardan geçeceği belli oldu

ABB'den metro atağı: Yeni hattın hangi duraklardan geçeceği belli oldu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentin raylı sistem ulaşımında yeni bir döneme giriyor. 7,46 kilometre uzunluğundaki Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı için ihale süreci tamamlandı. 8 istasyondan oluşacak yeni hatta, sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk kazma vurulacak. Kentin ulaşımına soluk aldıracak 17 kilometrelik iki yeni uzatma hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanırken, 15,45 kilometre uzunluğundaki M5 Kızılay – Dikmen Hattı ise son onay aşamasına geldi.

ABB, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek dev projeleri birer birer hayata geçiriyor. Önceki yönetimden devralınan yaklaşık 6 milyar TL’lik metro borcu tamamen ödenirken, 52,5 kilometrelik yeni metro hatları için de çalışmalar hız kazandı. Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı için ihale süreci tamamladı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından saha çalışmaları başlayacak olan proje, 7,46 kilometre uzunluğunda olacak. Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin, Nato Yolu olmak üzere 8 istasyondan oluşacak hat, günlük 300 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.  

YENİ UZATMA HATLARI ONAYLANDI

ABB’nin projelendirdiği M2 Koru – Yaşamkent ve Koru – Bağlıca Metro Uzatma Hatları ile M4 Şehitler – Forum Raylı Sistem Uzatma Hattı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından resmen onaylandı. 9,36 kilometrelik M2 Koru – Yaşamkent ve Koru – Bağlıca Metro Uzatma Hattı’nda, Konutkent, Yaşamkent Giriş, Yaşamkent Merkez, Başkent Üniversitesi ve Bağlıca olmak üzere toplam 5 istasyon yer alacak. Toplam 7,69 kilometre uzunluğunda olacak M4 Şehitler – Forum Metro Uzatma Hattı ise, Sanatoryum, Ufuktepe, Ovacık ve Forum olmak üzere 4 istasyondan oluşacak.

KIZILAY-DİKMEN PROJESİNDE SON AŞAMA

Ayrıca, 15,45 kilometrelik M5 Kızılay – Dikmen Metro Hattı projesine ilişkin tüm revizyonlar tamamlandı. Esat, Kuğulu Park, Dikmen Vadisi, Çetin Emeç, Öveçler, Dikmen, Malazgirt, Keklik Pınarı, Akpınar, Atatürk Sitesi ve Oran Şehri olmak üzere 11 istasyondan oluşacak projede son onay sürecine geçildi.

METRO ÇAYYOLUN’DAN SİNCAN’A UZAYACAK

Ön projeleri ve fizibilite raporu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanan M2 Çayyolu ile M3 Sincan hattını birleştirecek 12,5 km uzunluğundaki M6 hattı için ise proje çalışmaları devam ediyor. Kesin proje onayının ardından M6 hattı, Ahimesut, Alsancak, Ahi Evran, Eryaman YHT ve Şapka Devrimi olmak üzere 5 istasyon olarak inşa edilecek.

DEV BORÇ SIFIRLANDI

ABB, geçmiş dönemlerden devralınan 5 milyar 999 milyon 909 bin 803 TL’lik metro borcunu da tamamen ödeyerek sıfırladı. Bu ödeme, toplam 44,74 kilometrelik raylı sistem yatırımına denk geliyor.

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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