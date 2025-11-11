  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'den öğrencilere ''İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilk yardım farkındalık'' eğitimi

ABB'den öğrencilere ''İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilk yardım farkındalık'' eğitimi

ABB'den öğrencilere ''İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilk yardım farkındalık'' eğitimi
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), öğrenciler için “Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım Farkındalık Eğitimi” düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların güvenli, sağlıklı ve bilinçli bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen “Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım Farkındalık Eğitimi” ile 8-15 yaş aralığındaki öğrencilere olası kazalar ve acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatıldı. 

ÇOCUKLARA GÜVENLİ OKUL EĞİTİMİ

Uzman eğitmenler eşliğinde özel bir okulda gerçekleştirilen programda öğrencilere; okulda güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmak amacıyla doğal afetlerde acil çıkış yolları, tahliye, tatbikat ve laboratuvar güvenliği konularında bilgiler verildi.  Öğrenciler ayrıca okul eşyalarının doğru kullanımı, depolama alanlarının düzenlenmesi ve genel ilk yardım uygulamaları olan Heimlich manevrası, kanamalarda ve yaralanmalarda ilk müdahale gibi konularda uygulamalı bilgiler edindi. Eğitimlerle öğrencilerin hem okul ortamında hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri acil durumlara karşı bilinçli hareket etmeleri hedefleniyor.

HEDEF: BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ NESİLLER

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, erken yaşta farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Halk sağlığı alanında daha dirençli ve bilgili toplum oluşturmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açtığımız ilk yardım okulları ile yıllık 2 bin kişi sertifikalı ilk yardım eğitmeni, 25 bin kişiye ilk yardım farkındalık eğitimleri veriyoruz. Ayrıca okullarımızda farkındalık eğitimi vererek ilk yardım ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün erken yaşlarda oluşmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz.”

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Savcılıktan CHP hakkında kapatma davası talebi Savcılıktan CHP hakkında kapatma davası talebi Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı Son 3 seçimi en doğru tahmin eden araştırma firması Kasım ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı Son 3 seçimi en doğru tahmin eden araştırma firması Kasım ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı Türkiye'ye ait askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Türkiye'ye ait askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! İBB iddianamesi tamamlandı: Ekrem İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi isteniyor İBB iddianamesi tamamlandı: Ekrem İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi isteniyor Devlet Bahçeli'den eski yol arkadaşına ağır sözler! Devlet Bahçeli'den eski yol arkadaşına ağır sözler! Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar! Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar!
Kasım ayının ilk seçim anketi açıklandı: Zirvede burun farkı! Kasım ayının ilk seçim anketi açıklandı: Zirvede burun farkı! Bir şehir sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti Bir şehir sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti Türkiye'nin dinazor mezarlığı görüntülendi: Sadece 1 yılda bu hale geldi... Türkiye'nin dinazor mezarlığı görüntülendi: Sadece 1 yılda bu hale geldi... Kastamonu'nda kaybolan anne ile oğlunun cesedi bulundu Kastamonu'nda kaybolan anne ile oğlunun cesedi bulundu Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti İslam Memiş'ten son 3 haftanın zirvesine çıkan altın için altın değerinde uyarı! İslam Memiş'ten son 3 haftanın zirvesine çıkan altın için altın değerinde uyarı! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi! Acun Ilıcalı ünlü oyuncuyu açıkladı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star'da bir yarışmacı daha belli oldu Acun Ilıcalı ünlü oyuncuyu açıkladı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star'da bir yarışmacı daha belli oldu Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı''dan tutuklandı Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı''dan tutuklandı 2025 yılı asgari ücretini doğru bilen isim 2026 yılı zamlı asgari ücret zammı tahminini değiştirdi 2025 yılı asgari ücretini doğru bilen isim 2026 yılı zamlı asgari ücret zammı tahminini değiştirdi