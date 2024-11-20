ABB'den öğrencilere özel proje: Gençlik Sofraları hizmete açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), öğrencilere yönelik uygulamalarıyla eğitime olan desteğini sürdürüyor. Türkiye’ye örnek olan sosyal belediyecilik anlayışını eğitim alanında da sürdüren ABB, Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla, kentin çeşitli bölgelerinde öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti sunacak “Gençlik Sofraları” açıyor.

ABB, Türkiye’ye örnek olan sosyal belediyecilik anlayışını eğitim alanında da sürdürüyor. Eğitimde fırsat eşitliğini savunan “öğrenci dostu” uygulamalarıyla her zaman Ankaralıların yanında olan ABB, şimdi de ücretsiz sıcak yemek hizmetiyle gençlere desteğini artırıyor.

ÜÇ NOKTADA ÜCRETSİZ YEMEK HİZMETİ

Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi, Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı ve Kızılay’daki 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi’nde kurulan ücretsiz gençlik sofralarında, gençler hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında dört çeşit yemekle buluşacak. Öğrenciler, TC kimlik kartı ve öğrenci kimlikleriyle karekod sistemi üzerinden öğrenci olduklarını teyit ederek bu hizmetten yararlanabilecek.

YAVAŞ: “GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üç merkezde hayat geçecek uygulamayı sosyal medya hesaplarından, “Başkentli öğrencilerimize özel yeni bir hizmet: Gençlik Sofraları! Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’da kurulan Gençlik Sofraları, 25 Kasım 2024 itibarıyla hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında gençlerimize ücretsiz 4 çeşit sıcak yemek sunacak. Eğitimde fırsat eşitliğini savunuyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” notuyla duyurdu.

“ÜNİVERSİTE ANKARA’DA OKUNUR”

Günlük 2000 öğrenciye ulaşılması hedeflenen uygulama hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, “Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak bugüne kadar eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına üniversite okumak için Ankara’ya gelen gençlerimiz ve sosyal yardım alan ailelerin genç çocuklarına yönelik hizmetlerimize bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Üniversite öğrencilerimize yönelik üç farklı lokasyonda ücretsiz akşam yemeği hizmeti başlatacağız. Kızılay’da İzmir Caddesi üzerinde açmış olduğumuz 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi’nde, Gazi Mahallesi’nde ve Sıhhiye’de daire başkanlığımıza bağlı Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’mizin yemekhanesini akşam saatlerinde üniversite öğrencilerimize ücretsiz yemek sunmak üzere kullanacağız. ‘Üniversite Ankara’da okunur’ sloganıyla tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, onları merkezlerimizden yararlanmaya bekliyoruz” dedi.

SICAK ÇORBA VE YEMEK İKRAMLARI DEVAM EDİYOR

ABB, ücretsiz lokanta hizmetinin yanı sıra, üniversite kampüslerinde sabah saatlerinde öğrencilere sıcak çorba ikram etmeyi sürdürüyor. Şehrin dört bir yanında her gün 2500 öğrenciye sıcak çorba ulaştırılırken, belediyenin barınma merkezlerinde kalan 450 öğrenci de her gün ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeğinden faydalanıyor.